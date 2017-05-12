«М.видео» советует продавать

Совет директоров «М.видео» признал справедливой цену оферты на выкуп акций ритейлера от Lagranolia Hildings Limited, структуры «Сафмара»: предложенная цена $7 за бумагу превышает средневзвешенную цену акций на Московской бирже за шесть месяцев до отправки оферты в Банк России. Рекомендации миноритариям совет директоров «М.видео» утвердил 11 мая. Согласно материалам ритейлера, Lagranolia Hildings намерена сохранить публичный статус «М.видео», «заинтересована в широком круге инвесторов – миноритарных акционеров и ориентирована на высокие стандарты корпоративного управления». В конце апреля «Сафмар», представляющий интересы членов семьи Гуцериевых и Микаила Шишханова, объявил о закрытии сделки по выкупу 57,7% «М.видео» у Александра Тынкована и его партнеров по $7 за акцию. Интерфакс

Российская пшеница поехала в Турцию

Импорт российской пшеницы в Турцию возобновился 8 мая, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи. Турция, второй после Египта импортер российской пшеницы, с 15 марта исключила Россию из списка стран, откуда могут беспошлинно импортироваться наряду с этой зерновой культурой подсолнечное масло и кукуруза, фактически парализовав поставки. Россия и Турция в начале мая договорились о снятии ряда ограничений в торговле между странами, включая поставки российского зерна. Reuters

Оптовое подразделение «Адамаса» – банкрот

Арбитражный суд Москвы признал банкротом «Адамас-ювелир», оптовое подразделение крупной российской ювелирной компании «Адамас», и открыл конкурсное производство. Как сообщила в суде представитель временного управляющего Кристины Тутовой, восстановление платежеспособности должника невозможно, кредиторы выступили за переход к конкурсному производству. Наблюдение в «Адамас-ювелире» введено в 2016 г. по заявлению банка «ФК Открытие». Арбитраж Москвы включил долг перед банком в размере около 297 млн руб. в реестр требований кредиторов. Прайм

Abercrombie & Fitch ищет, с кем слиться

Американский ритейлер Abercrombie & Fitch ведет переговоры о слиянии как минимум с двумя заинтересованными покупателями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании. Среди претендентов конкуренты компании – Express и American Eagle Outfitters. Представители Abercrombie & Fitch подтвердили, что компания «ведет предварительные переговоры с несколькими сторонами». Abercrombie & Fitch пытается восстановить позиции на рынке. На пике популярности в 2007 г. капитализация компании превышала $7 млрд, сейчас она не дотягивает до $1 млрд. Ритейлер вынужден закрывать магазины, снижать цены, пересматривать маркетинговую политику, так как выручка снижается четыре года подряд. Интерфакс