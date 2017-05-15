ОПИН займет у Бинбанка

Бинбанк получил право распоряжаться 19,7% акций девелоперской компании ОПИН, следует из сообщения последней. Речь идет о сделке репо, уточнили представители Бинбанка и концерна «Россиум» (контролирует ОПИН) Романа Авдеева. «Россиум», как сказал его представитель, получил кредит Бинбанка под залог пакета акций девелоперской компании. Сумму кредита стороны не сообщили. Ведомости

Голландский кодекс не указ

Акционеры крупнейшего российского продовольственного ритейлера Х5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») на годовом собрании в Гааге продлили полномочия Михаила Фридмана в набсовете, сообщила компания. Фридман – крупнейший акционер «Альфа-групп», владельца 47,86% Х5. В совете директоров ритейлера он уже больше 10 лет – с 2006 г. Новый срок истечет в 2021 г., хотя голландский кодекс корпоративного управления ограничивает членство в совете директоров 12 годами, констатирует Х5. Представительство крупнейших акционеров в набсовете помогает создавать стоимость для всех владельцев, подчеркнула X5. Интерфакс

Adidas наигрался в гольф

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas сообщил о продаже бизнеса по выпуску товаров для гольфа (бренды TaylorMade, Adams Golf и Ashworth) подразделению инвесткомпании KPS Capital Partners за $425 млн. Сделка требует одобрения соответствующих регуляторов, ее закрытие ожидается до конца 2017 г., отмечается в сообщении. В результате сделки Adidas Group зафиксирует единовременный убыток, который «будет выражаться числом от высокого двузначного до низкого трехзначного в миллионах евро» и будет отражен в отчетности за 2017 г. Adidas решил отказаться от неключевых операций, сфокусировавшись на выпуске спортивной одежды и обуви. Основной конкурент немецкой компании – американский Nike в прошлом году также сообщил о намерении отказаться от выпуска товаров для гольфа. Интерфакс