Ректор под арестом

Невский районный суд Петербурга в пятницу заключил под домашний арест на один месяц и 22 дня ректора Университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), свою вину ректор не признал. Ведомости

Новый музей блокады

Администрация Петербурга объявила закрытый международный конкурс на создание проекта нового здания Музея обороны и блокады Ленинграда. Распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре о проведении конкурса опубликовано на его сайте. Новое здание планируется построить в Центральном районе недалеко от Смольного монастыря. Музейно-выставочный комплекс будет объединять общественные пространства, постоянную экспозицию и зоны временных выставок, Институт памяти (научно-исследовательский центр), мемориал, архив и библиотеку, фондохранилище (не менее 2750 кв. м), оснащенные современными мультимедийными средствами. Он рассчитан на 800 000 посетителей в год. Победителя конкурса жюри объявит 8 сентября 2017 г. Премиальный фонд – 17,3 млн руб. Музей обороны и блокады Ленинграда, расположенный в Соляном переулке, «имеет ограниченные возможности для развития (отсутствие выставочных площадей, фондохранилища и проч.)», сказано в документе. Ведомости

Инвестиции резидентов ОЭЗ выросли

Инвестиции резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в январе – марте 2017 г. выросли в 1,4 раза до 1,56 млрд руб. Выручка компаний-резидентов выросла в 2 раза и составила 2,3 млрд руб. Резиденты заплатили в бюджеты всех уровней 768 млн руб. налогов. На территории ОЭЗ зарегистрировано в качестве резидента 42 компании. Общий объем заявленных ими инвестиций – более 38 млрд руб. Ведомости