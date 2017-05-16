В Таллин – на самолете

Эстонская авиакомпания Nordica вчера совершила первый за 1,5 года рейс из петербургского аэропорта «Пулково» в столицу Эстонии. Nordica будет осуществлять до 13 перелетов в неделю на самолетах Bombardier CRJ700, рассчитанных на 88 пассажиров, рассказал ее гендиректор Свен Кукемелк. Время в пути составит 50 минут. Полеты будут выполняться по код-шерингу (совместная эксплуатация направления) с авиакомпанией «LOT польские авиалинии», которая является постоянным партнером Nordica.

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