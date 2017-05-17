Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

$3 млрд

Потратит Yahoo на выкуп собственных акций, сообщила компания. Это произойдет перед продажей основного бизнеса Yahoo оператору Verizon. Выкуп акций должен обеспечить дополнительную ликвидность акционерам компании, указано в сообщении. Verizon в прошлом году согласился приобрести основной бизнес Yahoo за $4,83 млрд. Reuters