«Черкизово» получило прибыль

Чистая прибыль «Черкизово» в I квартале 2017 г. составила 1,9 млрд руб. против 0,4 млрд руб. убытка годом ранее, сообщила компания. Ее выручка выросла на 13% до 21 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился более чем в 5 раз до 3,7 млрд руб. ТАСС

Кооперативные склады

Raven Russia и Центральный союз потребительских обществ России (Центросоюз) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий строительство национальной сети распределительных центров для сельхозпродукции. Центросоюз арендует склады, собственником которых будет Raven Russia, и будет ими управлять, сообщил девелопер. Комплексы будут включать хранилища для разных типов продукции – овощей и фруктов, мяса, рыбы, зерна. Интерфакс

«Техносила» добавится к конкурентам

Группа «Сафмар» может объединить все три принадлежащие ей сети бытовой техники и электроники, присоединив «Техносилу» к «Сафмар ритейлу» (создается на базе ПАО «М.видео» для управления сетями «М.видео» и «Эльдорадо»). По словам основателя «Сафмара» Михаила Гуцериева, группа не подавала ходатайство о слиянии в Федеральную антимонопольную службу. Интерфакс

Переход на электронные ПТС отложен

Совет Евразийской экономической комиссии продлит возможность оформления паспортов транспортных средств (ПТС) по старым правилам. Сроки переходного периода комиссия определит позднее. После его окончания нужно будет перейти на электронные ПТС. Решение продлить старые правила принято с учетом «разного уровня готовности» государств – членов ЕАЭС к применению электронных ПТС. Ведомости