Цифры. Тенденции. События

Где учат IT-предпринимателей

Компания GoTech посчитала, какие вузы в России выпускают больше всего IT-предпринимателей. В тройке лидеров – МГУ, МФТИ и Университет ИТМО (Санкт-Петербург). Авторы предложили командам 723 стартапов при подаче заявок на конкурс GoTech указать, где учились основатели и руководители проектов, и получили данные о 1400 руководителях. МГУ окончили 6% предпринимателей, МФТИ – 4,7%, Университет ИТМО – 4,1%. Из региональных вузов в десятку лидеров попал Уральский федеральный университет, занявший 6-е место (3,3%). Ведомости