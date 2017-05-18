Статья опубликована в № 4323 от 18.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Где учат IT-предпринимателей
Компания GoTech посчитала, какие вузы в России выпускают больше всего IT-предпринимателей. В тройке лидеров – МГУ, МФТИ и Университет ИТМО (Санкт-Петербург). Авторы предложили командам 723 стартапов при подаче заявок на конкурс GoTech указать, где учились основатели и руководители проектов, и получили данные о 1400 руководителях. МГУ окончили 6% предпринимателей, МФТИ – 4,7%, Университет ИТМО – 4,1%. Из региональных вузов в десятку лидеров попал Уральский федеральный университет, занявший 6-е место (3,3%). Ведомости
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