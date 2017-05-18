Референдум по Исаакию снят с повестки

Законодательное собрание Петербурга на пленарном заседании в среду неожиданно исключило из повестки дня вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору. Снять вопрос предложил депутат от ЕР Борис Ивченко, его поддержали 38 депутатов. Интерфакс

Северо-Западный Сбербанк увеличил выдачу кредитов

Кредитный портфель корпоративным клиентам Северо-Западного Сбербанка на 1 апреля 2017 г. составил 485 млрд руб. В I квартале 2017 г. корпоративным клиентам выдано 97 млрд руб. кредитов, что на 59% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя сумма кредита выросла в 1,5 раза до 15,5 млн руб., срок кредита – на 20% до 2,1 года. Интерфакс

УБРиР взялся за гарантии

Портфель банковских гарантий филиала «Санкт-Петербургский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) на 1 апреля 2017 г. составил 4,25 млрд руб., сообщил директор филиала Александр Казанский. Рост портфеля за год составил примерно 50%, к концу года планируется нарастить его до 6 млрд руб., говорит он. Средняя цена банковской гарантии, по его словам, 2–2,2% от суммы заказа. Процент одобрения заявок на банковские гарантии вырос до 80–85% с уровня 50–60% в прошлом году, добавил Казанский. По сумме самыми крупными клиентами, которые берут банковские гарантии, являются застройщики, активными клиентами в этом сегменте также стали поставщики и производители фармацевтической продукции, добавил он. Ведомости

1 млрд руб. на благоустройство

В 2017 г. из федерального бюджета на создание комфортной городской среды Ленобласти направлено 308 млн руб., доля софинансирования региона – 687 млн руб. С учетом затрат муниципалитетов общая сумма превысит 1 млрд руб., сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти. Средства пойдут на благоустройство дворовых территорий, парков и зон отдыха. Приоритетными получателями субсидий станут районные центры и поселения, имеющие статус моногородов. Минимальные требования к проектам для включения в программу: обязательный ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн и скамеек. Работы должны быть завершены в 2017 г. Ведомости