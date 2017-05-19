Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 57,47

Цена барреля нефти поднялась почти на 4%, но рубль подешевел к основным мировым валютам. Официальный курс доллара к рублю повысился на 35 коп. до 57,47 руб./$. Долларовые сбережения подорожали примерно на 0,6%.