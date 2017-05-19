Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Страхование вкладов все еще обсуждается

ЦБ готов обсуждать страхование вкладов малого бизнеса в банках с базовой лицензией, но нужно оценить нагрузку на фонд страхования вкладов, сказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Минэкономразвития, Минфин и ЦБ к июню должны дать заключение о целесообразности страхования вкладов малых и микропредприятий. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Интерфакс

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