Цифры. Тенденции. События

Страхование вкладов все еще обсуждается

ЦБ готов обсуждать страхование вкладов малого бизнеса в банках с базовой лицензией, но нужно оценить нагрузку на фонд страхования вкладов, сказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Минэкономразвития, Минфин и ЦБ к июню должны дать заключение о целесообразности страхования вкладов малых и микропредприятий. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Интерфакс