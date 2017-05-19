Промышленность Петербурга выросла на 2,4%

Индекс промышленного производства в Петербурге в январе – апреле составил 102,4%, в Ленобласти – 97,5%, сообщает Петростат. Обрабатывающие производства в городе выросли на 3%, в области снизились на 4,4%. Обеспечение электроэнергией, газом и проч. в Петербурге снизилось на 2,8%, в области выросло на 6,2%. Ведомости

ГЦРР преобразится

ГУП «Городской центр размещения рекламы», находящееся в ведении комитета по печати, будет преобразовано в казенное учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления», говорится в постановлении правительства Петербурга. Оно будет отвечать за оформление города к праздникам, а также проводить торги и заключать договоры на размещение рекламы на объектах, находящихся в государственной собственности. Комитет по печати выступает организатором «Алых парусов» и Всемирного дня книги и авторского права. Тем не менее полномочие по праздничному оформлению города, в течение ряда лет фактически осуществляемое комитетом, в положении о нем отсутствует, сказано в документе. Ведомости

В Ленобласти сдан почти 1 млн кв. м жилья

С января по апрель 2017 г. в Ленобласти введено в эксплуатацию 992 100 кв. м жилья, в том числе 82 000 кв. м ИЖС, годом раньше – 1 млн кв. м и 160 700 кв. м соответственно. Ведомости