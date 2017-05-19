Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
Ura.ru обыскали
В редакцию интернет-издания Ura.ru пришли с обыском сотрудники областного МВД, сообщило СМИ. В апреле полиция возбудила уголовное дело по факту клеветы против корреспондента Ura.ru Юлии Литвиненко. Дело возбуждено после обращения бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова из-за статьи, где сообщалось, что он может быть связан с рейдерами. Представитель областного МВД подтвердил, что обыск проведен в рамках расследования. Ведомости
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