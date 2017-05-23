Каникулы в Канкуне

На Карибское побережье Мексики Сергей с женой прилетели в 2017 г. Сняли не новую, но просторную квартиру, 120 кв. м в стиле модерн, у моря редкого бирюзового цвета, в которое супруги сразу же влюбились. Рядом располагались супермаркеты, рыбные рестораны, благоустроенные кварталы для прогулок, беговые дорожки и гольф-поля, цветники и пальмы всех видов. Климат баловал, семья решила остаться еще на пару лет. Квартира в районе Pok-ta-Pok (на языке юкатанских индейцев майя означает «поля для игры в мяч») обходилась ежемесячно в 19 000 песо (около $1000). Сергей подумывал о том, чтобы за 0,5–1 млн песо купить квартиру или даже недорогой домик. Но оказалось, что за эти деньги в городе почти нет новостроек либо приходится выбирать между ценой и удаленностью от центра и пляжа.

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