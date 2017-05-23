Статья опубликована в № 4326 от 23.05.2017 под заголовком: Каникулы в Канкуне

Каникулы в Канкуне

Россияне со средним достатком выбирают на мексиканском курорте поселки эконом-класса

На Карибское побережье Мексики Сергей с женой прилетели в 2017 г. Сняли не новую, но просторную квартиру, 120 кв. м в стиле модерн, у моря редкого бирюзового цвета, в которое супруги сразу же влюбились. Рядом располагались супермаркеты, рыбные рестораны, благоустроенные кварталы для прогулок, беговые дорожки и гольф-поля, цветники и пальмы всех видов. Климат баловал, семья решила остаться еще на пару лет. Квартира в районе Pok-ta-Pok (на языке юкатанских индейцев майя означает «поля для игры в мяч») обходилась ежемесячно в 19 000 песо (около $1000). Сергей подумывал о том, чтобы за 0,5–1 млн песо купить квартиру или даже недорогой домик. Но оказалось, что за эти деньги в городе почти нет новостроек либо приходится выбирать между ценой и удаленностью от центра и пляжа.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото