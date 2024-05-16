После повышения пяти губернаторов трое оставили в качестве врио своих преемников

«Полный разрыв преемственности» фиксируется в Хабаровском крае, отмечает Виноградов. Он объясняет это низким доверием федерального центра к местным элитам. Там после назначения члена ЛДПР Михаила Дегтярева министром спорта врио был назначен Демешин – кроме замгенпрокурора он является главой управлений Генпрокуратуры в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Демешин начинал карьеру прокурора в Подмосковье, затем работал в других регионах. С 2014 г. был на разных должностях в Генпрокуратуре, в 2019 г. стал замгенпрокурора. Депутат Госдумы от Дальнего Востока Алексей Корниенко говорил, что Демешин бывал в регионе и погружался в его проблематику. Но в целом «это человек совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», сказал Кынев «Ведомостям». Кроме того Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя, так как команда у него слабая», говорит политолог Виталий Иванов.