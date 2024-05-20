Газпромбанк импортозаместит софт для 30 000 сотрудников

Газпромбанк импортозаместит софт для 30 000 сотрудниковПо оценке экспертов, инвестиции в проект могут начинаться от 180 млн руб.
Газпромбанк импортозамещает программные решения для виртуализации серверов и рабочих мест сотрудников на софт отечественной компании «Базис». На данный момент банк перевел на российское решение 1000 рабочих мест, а всего до конца 2025 г. планирует перевести 30 000, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов и подтвердил представитель Газпромбанка. Таким образом, компания планирует полностью перейти на отечественные решения: судя по информации, указанной на официальном сайте банка, всего там работает «более 20 000 сотрудников».
Речь идет о решениях, которые позволяют компаниям экономить на «железе», повышать уровень безопасности и контролировать работу сотрудников: все данные централизованно хранятся на серверах, а не на рабочих компьютерах сотрудников, доступ к данным можно централизованно контролировать, при этом сотрудники не могут самостоятельно поставить на рабочий компьютер какие-либо сторонние приложения.