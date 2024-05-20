Газпромбанк импортозаместит софт для 30 000 сотрудников

Речь идет о решениях, которые позволяют компаниям экономить на «железе», повышать уровень безопасности и контролировать работу сотрудников: все данные централизованно хранятся на серверах, а не на рабочих компьютерах сотрудников, доступ к данным можно централизованно контролировать, при этом сотрудники не могут самостоятельно поставить на рабочий компьютер какие-либо сторонние приложения.