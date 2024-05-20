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Газпромбанк импортозаместит софт для 30 000 сотрудников

По оценке экспертов, инвестиции в проект могут начинаться от 180 млн руб.
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Газпромбанк импортозамещает программные решения для виртуализации серверов и рабочих мест сотрудников на софт отечественной компании «Базис». На данный момент банк перевел на российское решение 1000 рабочих мест, а всего до конца 2025 г. планирует перевести 30 000, рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов и подтвердил представитель Газпромбанка. Таким образом, компания планирует полностью перейти на отечественные решения: судя по информации, указанной на официальном сайте банка, всего там работает «более 20 000 сотрудников».

Речь идет о решениях, которые позволяют компаниям экономить на «железе», повышать уровень безопасности и контролировать работу сотрудников: все данные централизованно хранятся на серверах, а не на рабочих компьютерах сотрудников, доступ к данным можно централизованно контролировать, при этом сотрудники не могут самостоятельно поставить на рабочий компьютер какие-либо сторонние приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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