Глава «Шереметьево» рассказал о реструктуризации работы «Домодедово»Аэропорту предстоит пройти аудит и финансовое оздоровление
Деятельность аэропорта «Домодедово» подлежит аудиту и последующей реструктуризации, рассказал журналистам гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко. Сейчас в структуре проданного на аукционе аэропорта 25 организаций с отдельным управленческим составом.
Реструктуризация деятельности «Домодедово» будет проведена по заданию правительства, которое видит необходимость в проведении финансового оздоровления аэропорта и создании модели его развития, уточнил Василенко. Предполагается, что будут подготовлены две такие модели – оптимистическая и пессимистическая. В худшем варианте пассажиропоток «Домодедово» останется на текущем уровне либо будет падать, но закрытия аэропорта не будет, обнадежил топ-менеджер.
По словам Василенко, у «Домодедово» будет свой менеджмент и совет директоров, который создаст «понятную единую структуру управления группой компаний аэропорта», взяв за основу опыт «Шереметьево». Менеджменту также предстоит вывести аэропорт на безубыточность и окупаемую деятельность, подчеркнул собеседник. С его точки зрения, до формирования совета директоров и устава «Домодедово» обсуждать вопрос смены гендиректора бессмысленно.
В числе аспектов деятельности аэропорта, на которые среди прочих предстоит обратить внимание при аудите, Василенко отметил состояние аэродромной техники и вероятную необходимость импортозамещения программного обеспечения (ПО). По его данным, системы безопасности и хранения данных аэропорта сегодня работают на иностранном ПО и хранятся на зарубежных серверах. Василенко также в очередной раз отметил общую сложность проекта по развитию «Домодедово».
Вместе с тем «Шереметьево» не будет переманивать авиакомпании из «Домодедово», подчеркнул Василенко. Для нового собственника важно, чтобы авиакомпании продолжали работать с этим аэропортом, обеспечивая ему доходы.
«Международный аэропорт Шереметьево» в лице 100%-ной дочерней компании «Перспектива» и банк ПСБ 10 февраля подписали договор о продаже аэропорта «Домодедово». Тогда Василенко отмечал, что компании из периметра аэропорта несут убытки порядка 10 млрд руб. ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд руб.
«Перспектива» 29 января стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово», который проходил в форме голландского аукциона. Актив достался победителю за 66,13 млрд руб. – по нижней границе торгов. Изначально лот был выставлен по цене вдвое больше (132,3 млрд руб.), а торги проводились с понижением цены до первой заявки кого-либо из претендентов. На участие в конкурсе было подано пять заявок, две из них допустили к торгам. Помимо «Шереметьево» к торгам допустили юрлицо аэропорта «Внуково».
Около 70 млрд руб.
Аэропорт «Домодедово» был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. по решению арбитражного суда. Основанием для этого стал тот факт, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бывший владелец аэропорта Дмитрий Каменщик и председатель наблюдательного совета «ДМЕ холдинга» Валерий Коган были признаны иностранными инвесторами из-за наличия у них паспортов других стран – Турции и ОАЭ у Каменщика и Израиля у Когана.
В конце июня прошлого года гендиректором аэропорта стал Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ.
Приоритетом нового собственника станет обеспечение технологической и финансовой устойчивости «Домодедово», полагает источник «Ведомостей», знакомый с положением дел аэропорта. Финансовая модель «Домодедово» с большой долей вероятности будет построена вокруг пессимистичного сценария, где ключевая задача – достижение безубыточности даже при стагнации пассажиропотока, в том числе за счет оптимизации издержек и реструктуризации долга, полагает он. Успех всей перестройки бизнеса «Домодедово» зависит от одобрения его планов государством, добавляет собеседник.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что ключевые приоритеты по развитию «Домодедово» будут заданы не новым собственником, а государственной целью – привести стратегический актив в порядок, соответствующий национальным интересам. В условиях санкций это означает в первую очередь достижение технологической суверенности – замену импортного ПО и перенос систем безопасности на российские решения, отмечает она. В числе других задач Владимирова называет финансовую и операционную оптимизацию. «Наличие 25 разрозненных юрлиц – это хаос. Консолидация под единым менеджментом позволит резко сократить издержки и одновременно повысить управляемость бизнеса», – поясняет эксперт.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает ключевой задачей нового собственника финансовую стабилизацию «Домодедово». Высокие постоянные издержки любого аэропорта делают бизнес-модель крайне чувствительной к пассажиропотоку, отмечает он. Сегодня трафик в «Домодедово» не соразмерен его инфраструктуре, а выручка существенно ниже, чем расходы на поддержание операционной деятельности и обслуживание долга, указывает эксперт. При этом заметное повышение аэропортовых тарифов невозможно, так как может спровоцировать отток авиакомпаний-клиентов, отмечает Пантелеев.