Глава «Шереметьево» рассказал о реструктуризации работы «Домодедово»

«Перспектива» 29 января стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово», который проходил в форме голландского аукциона. Актив достался победителю за 66,13 млрд руб. – по нижней границе торгов. Изначально лот был выставлен по цене вдвое больше (132,3 млрд руб.), а торги проводились с понижением цены до первой заявки кого-либо из претендентов. На участие в конкурсе было подано пять заявок, две из них допустили к торгам. Помимо «Шереметьево» к торгам допустили юрлицо аэропорта «Внуково».