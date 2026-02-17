Число зачисленных на платную основу студентов выросло на 24% за три года

Эксперты также проанализировали платный прием региональных вузов в 80 субъектах. В результатах мониторинга говорится, что в 2025 г. средний уровень качества приема абитуриентов – от 56 до 69 баллов ЕГЭ – был у 69 региональных вузов. Еще в 11 регионах этот показатель составил ниже 56 баллов. Число региональных вузов с низким качеством платного приема сократилось на 19% за восемь лет (с 21 до 17), говорится в результатах мониторинга.