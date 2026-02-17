Число зачисленных на платную основу студентов выросло на 24% за три года

Число зачисленных на платную основу студентов выросло на 24% за три годаЗа восемь лет ни в одном из региональных вузов средний балл коммерческого приема не превысил 70 баллов
Число студентов, зачисленных в вузы РФ на платную основу по очным программам бакалавриата и специалитета, за последние три года выросло почти на 24%, составив 227 000 человек в 2025 г. Об этом говорится в мониторинге качества приема российских вузов, результаты которого представил на пресс-конференции научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он отметил, что такое увеличение произошло исключительно по демографическим причинам.
ВШЭ проводит мониторинг с 2010 г. при поддержке Минобрнауки, в выборку включены все университеты, принимающие студентов по результатам ЕГЭ, за исключением творческих вузов (где ключевое значение имеют творческие испытания) и военных учебных заведений, куда поступают выпускники специализированных училищ. В 2025 г. в мониторинг вошли 815 вузов, включая 395 головных госуниверситетов и их 329 филиалов, а также 91 частный вуз. Для анализа используют данные о списках зачисленных, результатах ЕГЭ, направлениях подготовки и стоимости обучения.
Всего в 2025 г. в российские вузы было зачислено 584 500 человек, среди которых почти 227 000 человек (39%) – на платную основу и 357 000 (61%) – на бюджет. Бюджетный прием вырос на 0,3% (или 725 человек) за последние три года, указано в мониторинге.
Лидерами среди российских вузов по качеству приема абитуриентов на бюджетную и платную основу в 2025 г. стали Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Центральный университет, созданный Т-банком в 2023 г. Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ абитуриентов в этих учебных заведениях составил почти 97, 91,5 и около 88 баллов соответственно.
В топ-5 по качеству приема в 2025 г. также вошел Университет Иннополис, где средний балл ЕГЭ составил 87. Пятое и шестое места разделили НИУ ВШЭ и Университет ИТМО — в обоих вузах средний балл поступивших оказался одинаковым и достиг 86,5.
По среднему баллу ЕГЭ при приеме на платные места в 2025 г. лидерами стали Центральный университет – 87 баллов, Университет Иннополис – 83, НИУ ВШЭ – почти 82, Московский государственный институт международных отношений – 81,5 и НИУ ВШЭ – Санкт-Петербургский филиал – 78.
Эксперты также проанализировали платный прием региональных вузов в 80 субъектах. В результатах мониторинга говорится, что в 2025 г. средний уровень качества приема абитуриентов – от 56 до 69 баллов ЕГЭ – был у 69 региональных вузов. Еще в 11 регионах этот показатель составил ниже 56 баллов. Число региональных вузов с низким качеством платного приема сократилось на 19% за восемь лет (с 21 до 17), говорится в результатах мониторинга.
На протяжении восьми лет – с 2018 по 2025 г. – среди региональных вузов не было ни одного, где средний балл платного приема превышал бы 70. При этом к 2025 г. 82% вузов в субъектах перешли в категорию со средним уровнем качества приема. Региональная система высшего образования постепенно выровнялась и сформировалась вокруг устойчивого среднего уровня.
Российские власти занялись регулированием коммерческого приема в вузы в 2025 г., чтобы привести их в соответствие с потребностями экономики. На 2026/27 учебный год правительство сократило число платных мест в вузах на 13% (или на 47 000) по 28 направлениям бакалавриата и 12 – специалитета. Сокращения в основном затронули частные университеты и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, следует из данных Минобрнауки.
Несмотря на то что доля региональных вузов с низким качеством платного приема сократилась, разрыв по среднему баллу поступающих сохраняется между субъектами и Москвой с Санкт-Петербургом, отметила проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. Например, в 2025 г. средний балл поступающих в московские вузы был выше показателей остальных регионов по бюджетному набору. По ключевым для экономики направлениям качество приема также остается низким, заключила Шимановская.
На сокращение доли вузов с низким качеством платного приема может влиять ориентация выпускников на среднее специальное образования, считает доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Спрос на рынке труда меняется в сторону таких специалистов, добавила она.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин считает, что в 2026 г. доля платников с низкими баллами сократится еще сильнее. Это в том числе произойдет за счет повышения качества естественно-научного и физико-математического образования. Например, в 2025 г. выросло число выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике. Результаты этого экзамена тоже стали лучше: выросла доля тех, кто набрал по предмету от 50 до 70 баллов.