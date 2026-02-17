Медвузы и центры ДПО обяжут платить госпошлину за проверку качества их обучения

Медвузы и центры ДПО обяжут платить госпошлину за проверку качества их обученияБез заключений о соответствии требованиям к практической подготовке медиков их лицензии приостановят
Медицинские и фармацевтические вузы, колледжи и центры дополнительного профессионального образования (ДПО) обяжут уплачивать госпошлину за проведение проверки и выдачу заключения о своем соответствии требованиям к практической подготовке студентов. Такие поправки в закон «Об образовании» 16 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, второй – близкий к комиссии. Автором поправок стало Министерство здравоохранения.
Для повышения качества подготовки медиков и фармацевтов 28 февраля 2025 г. были приняты поправки в закон «Об образовании». Согласно им, образовательные организации должны до 1 сентября 2026 г. получить заключение Росздравнадзора о том, что их кадровое обеспечение и материально-техническая база соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и типовых дополнительных профессиональных программ. В противном случае им придется перевести своих студентов в другие учебные заведения, а лицензия на образовательную деятельность будет приостановлена.
Изменения направлены на то, чтобы обучение медиков и фармацевтов проходило в образовательных организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для занятий, объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки, сообщал он 21 февраля 2025 г. По его словам, такие услуги нередко предоставляют частные фирмы, в том числе дистанционно. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании, приводил он пример.
Установление оплаты за проверку соответствия медико-фармацевтических программ связано исключительно с необходимостью найти источник для финансирования труда таких экспертов, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев добавил, что это перенос финансового бремени по контролю качества с государства на вузы. Введение в практику подготовки врачей системы наставничества требует управленческих решений по его институционализации, добавил Сафонов.
Законопроект, в который предложил свои поправки Минздрав (и которые были одобрены правкомиссией), был принят Госдумой в первом чтении в октябре 2025 г. В нем шла речь только о включении Росфинмониторинга в перечень организаций, освобожденных от обязанности размещать предложения о заключении договоров целевого обучения на платформе «Работа в России».
Теперь же новая версия, одобренная правкомиссией, объединяет в одном документе две разнородные инициативы, пояснил Груздев. Помимо сохранившихся поправок о Росфинмониторинге Минздрав внес изменения в законы об образовании и основах охраны здоровья граждан в РФ, регулирующие вопросы лицензирования и наставничества в медицинском и фармобразовании, сказал он.
В частности, Министерство здравоохранения предложило дать своим подзаконным нормативным актам – приказам – право устанавливать собственные, отличные от общих, сроки вступления в силу правил о наставничестве для врачей. В случае принятия законопроект вступит в силу с момента официального опубликования.
По мнению Груздева, предлагаемые изменения позволят Минздраву быстрее внедрять новые требования к практической подготовке медиков, не будучи жестко связанным общими административными процедурами.
С марта 2026 г. выпускники медицинских и фармацевтических вузов и колледжей будут проходить отработку под руководством наставника в клиниках, оказывающих помощь в рамках обязательного медицинского страхования. Ее срок зависит от специальности медика, но не превысит трех лет. Выпускник сможет самостоятельно выбрать регион и место работы. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут только по окончании наставничества.
«Ведомости» направили запрос правительство, а также в Минздрав.