Медвузы и центры ДПО обяжут платить госпошлину за проверку качества их обучения

Изменения направлены на то, чтобы обучение медиков и фармацевтов проходило в образовательных организациях с аттестованными преподавателями и необходимой клинической базой для занятий, объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ежегодно около 1 млн медработников проходят курсы повышения квалификации, а от 70 000 до 90 000 – программы переподготовки, сообщал он 21 февраля 2025 г. По его словам, такие услуги нередко предоставляют частные фирмы, в том числе дистанционно. Чтобы терапевт переквалифицировался в стоматолога или акушера-гинеколога, достаточно заплатить 20 000 руб. фирме и получить свидетельство об образовании, приводил он пример.