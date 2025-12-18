Школьников будут мотивировать поступать в медвузы на уроках профориентации

Школьников будут мотивировать поступать в медвузы на уроках профориентацииИм расскажут о значимости медицины и фармации в экономике страны
В апреле 2026 г. одно из занятий внеурочного профориентационного курса «Россия – мои горизонты» будет посвящено обучению в медицинских и фармацевтических вузах и перспективам трудоустройства. Занятие с темой «Россия здоровая: медицина и фармацевтика в России» находится в тематическо-календарном плане курса, размещенном на официальном сайте проекта Единой модели профориентации «Билет в будущее».
Подобные занятия проходят во всех российских школах с сентября 2023 г. по указу Министерства просвещения. Они направлены на профориентацию школьников, получение ими знаний о современных профессиях, а также о выдающихся достижениях России. Занятия проходят каждый четверг для учеников 6–11-х классов. Проект «Билет в будущее» входил в нацпроект «Образование» (2019–2024 гг.) и продолжает работать в составе нового нацпроекта «Молодежь и дети» (2025–2030 гг.).
В рабочей программе курса, которая также опубликована на сайте проекта, говорится, что школьникам 6–7-х классов расскажут о значимости медицины и фармации в экономике страны, а также об основных профессиях. Помимо этого их проинформируют об учебных предметах и дополнительном образовании, которые в будущем помогут развиваться в этих сферах. В 8–11-х классах расскажут о профессиональных качествах, необходимых для этих профессий и построения карьеры в сфере здравоохранения. Школьников познакомят с различными способами получения профессии, включая среднее профессиональное и высшее образование.
Изменения в медобразовании
Представитель пресс-службы проекта «Билет в будущее» рассказал «Ведомостям», что при знакомстве с профессиями и сферами деятельности на занятиях уделяют внимание взаимосвязи личных интересов школьников с потребностями социально-экономического развития страны. «Курс ориентирован на формирование осознанного профессионального самоопределения, в том числе через призму национальных приоритетов и стратегических задач развития России, таких как технологический суверенитет, импортозамещение, развитие науки, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, транспорта, энергетики и других ключевых отраслей», – сказал он.
Учащиеся 8–9-х классов уже имеют понимание о своей будущей профессии, заявил в сентябре 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов. Он также отметил, что система профориентации охватывает 8,5 млн школьников.
Доля ребят, которые все еще мечтают стать юристами или экономистами, достаточно высока, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, эту проблему нужно решать через повышение интереса детей к изучению учебных предметов, знания по которым особо остро необходимы при обучении востребованным в экономике профессиям, – профильной математики, физики, химии, информатики и др.
Профориентация должна ориентироваться на кадровые потребности в тех регионах, где ощущается острый дефицит специалистов, считает эксперт «НФ.Аналитики», профессор кафедры детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Павел Бережанский. Для этого необходима системная работа, в том числе регулярный анализ рынка труда, а также разработка специальных программ для регионов. «Надо рассказывать потенциальным абитуриентам про возможности целевого обучения, специальности, которые нужны на местах, а также о росте в конкретной профессии», – подчеркнул он.
Директор Центра общего и дополнительного образования им. А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Иван Иванов считает, что такие профориентационные занятия не дадут быстрого и прямого влияния на выбор профессии. По его мнению, в 6–9-х классах профессиональная идентичность у многих детей еще не сформировалась: подросток выбирает не столько будущую работу, сколько пробует разные роли, сверяется с мнением семьи и друзей, реагирует на опыт успеха или неуспеха в учебе. Один-два урока в школе работают как расширение горизонта: дают базовое представление о медицине и фармации, помогают снять часть мифов и показать, что отрасль не сводится к образу «врач в белом халате», отмечает он.
Чтобы профориентация становилась фактором осознанного выбора, ей нужен второй шаг, включающий погружение в профессию: встречи со специалистами, экскурсии в клиники, лаборатории и аптеки, проектную работу, а также наставничество. Помимо этого нужна понятная связь с учебной траекторией: какие предметы усиливать, какие кружки и допобразование реально дают «входной билет» в профессию, заключил он.