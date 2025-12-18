Школьников будут мотивировать поступать в медвузы на уроках профориентации

Изменения в медобразовании

С 1 марта 2026 г. в России вводится наставничество и целевое обучение для выпускников медицинских вузов и колледжей. Согласно ему, выпускники вне зависимости от бюджетной или коммерческой формы обучения будут проходить отработку под руководством наставника в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Ее срок будет зависеть от специальности медика, но составит не более трех лет. При этом выпускник самостоятельно выбирает как регион, так и место работы. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут только по окончании наставничества. Кроме этого все бюджетные места в ординатуре станут целевыми.