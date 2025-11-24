Трехлетняя отработка в системе ОМС коснется только части выпускников медвузов
Обязательная трехлетняя работа с врачом-наставником в системе ОМС коснется лишь части выпускников медицинских вузов. Для многих специальностей срок будет короче, а для отдельных категорий предусмотрены исключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на акты Минздрава.
Так, три года с наставником должны будут отработать специалисты хирургического профиля, онкологи и неонатологи. Для большинства других выпускников этот период будет сокращен. Еще меньшие сроки предусмотрены для тех, кто поедет работать в сельскую местность, малые города и новые регионы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок наставничества для всех специальностей будет в два раза меньше, но не менее одного года.
От наставничества полностью освобождаются фармацевты и специалисты отдельных узких направлений, включая гигиену питания, гигиену труда, организацию санэпидслужбы, авиационную и космическую медицину, а также водолазную медицину.
Изначально власти предлагали обязать всех выпускников медвузов после получения диплома три года работать под руководством наставника в медорганизациях, входящих в систему ОМС (для выпускников колледжей – два года). За нарушение предполагалось взыскивать двукратную стоимость обучения. После критики со стороны медицинского сообщества подход был пересмотрен.
Принятый 11 ноября закон вводит новые условия двухступенчатой модели подготовки. Первая ступень – специалитет, который остается доступным как на платной основе, так и за счет бюджета, включая целевые места. При расторжении целевого договора в процессе обучения или отказе от последующего трудоустройства выпускник должен будет возместить расходы на обучение в трехкратном размере.
Вторая ступень – ординатура. Она теперь возможна только на платной или целевой основе. При нарушении условий целевого обучения ординатор обязан компенсировать стоимость обучения и дополнительно уплатить штраф в двукратном размере.
После получения диплома все выпускники должны пройти первичную аккредитацию, а затем – не более трех лет работать с наставником. Только после этого они допускаются к периодической аккредитации. При отказе от наставничества врачу придется каждые пять лет проходить первичную аккредитацию, которая сложнее и требует больше времени.
Целевики будут проходить наставничество в тех организациях, с которыми заключили договор. Остальные выпускники должны самостоятельно найти медорганизацию с доступным наставником – государственную или частную, работающую в системе ОМС.