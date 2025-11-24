Трехлетняя отработка в системе ОМС коснется только части выпускников медвузов

Так, три года с наставником должны будут отработать специалисты хирургического профиля, онкологи и неонатологи. Для большинства других выпускников этот период будет сокращен. Еще меньшие сроки предусмотрены для тех, кто поедет работать в сельскую местность, малые города и новые регионы. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях срок наставничества для всех специальностей будет в два раза меньше, но не менее одного года.