Выпускникам медвузов предстоит отработка до трех лет с наставниками

Выпускникам медвузов предстоит отработка до трех лет с наставникамиЭто улучшит ситуацию с дефицитом кадров в отрасли, но не решит проблему окончательно
Госдума 11 ноября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который обяжет выпускников медицинских вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Ее срок будет зависеть от специальности медика, но составит не более трех лет. В финальном варианте инициативу поддержали 339 депутатов. Представители фракций КПРФ и «Справедливой России» – 69 человек – воздержались от голосования. Изменения будут внесены в законы об основах охраны здоровья граждан и об образовании и вступят в силу с 1 марта 2026 г.
Отработка предусмотрена для студентов, обучающихся по программам медицинского и фармацевтического образования, вне зависимости от бюджетной или коммерческой формы обучения. Она будет проходить под руководством наставника. При этом выпускник самостоятельно выбирает как регион, так и место работы, говорится в тексте законопроекта. Получить периодическую аккредитацию специалиста и устроиться в частную клинику врачи смогут только по окончании наставничества.
Ко второму чтению законопроекта Министерство здравоохранения получило полномочия устанавливать перечень специальностей, на которые распространяется наставничество. В первую очередь в него войдут прикладные специальности, требующие строгого соблюдения порядков оказания медицинской помощи, пояснял «Ведомостям» представитель пресс-службы Минздрава. Также министерство сможет определять сроки наставничества. Это позволит в будущем смягчить условия отработки, например, для выпускников-стоматологов, предполагает профессор Финансового университета Александр Сафонов.
Согласно первоначальной версии законопроекта, все студенты медвузов и колледжей также должны были заключать договоры о целевом обучении с медучреждением, оказывающим помощь по ОМС. Ко второму чтению это положение было скорректировано. Теперь эта обязанность возлагается только на обучающихся в ординатуре. Нарушение обязательств по целевому договору будет наказываться штрафом в размере трехкратной стоимости обучения как для ординаторов, так и для других студентов-целевиков.
35%
Во время слушаний законопроекта первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») отметил, что последняя версия документа сохраняет баланс между интересами государства и студентов. Он также подчеркнул, что в период наставничества студенты будут работать на полноценную ставку.
Заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) объяснил позицию фракции отсутствием четко прописанных социальных гарантий для выпускников медвузов в тексте законопроекта. Низкие зарплаты, чрезмерная нагрузка и отсутствие мер поддержки все равно будут «высасывать» специалистов из госсистемы, они будут уходить в частные клиники, подчеркнул парламентарий. «Мы пошли по пути отработок, потому что денег на другие меры нет», – заключил он.
Ту же проблему обозначил и первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он отметил, что целевой договор должен заключаться с учетом интересов молодого специалиста. Ему нужно гарантировать жилье, современное рабочее место и достойную заработную плату, перечислил депутат. Мажуга, в свою очередь, отметил, что в своем постановлении Госдума уже рекомендовала установить единый базовый перечень мер поддержки студентам-медикам, в том числе социальные гарантии и обеспечение жилыми помещениями, добавил он.
В ответ на замечания депутатов председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что вопросы утверждения социальных стандартов и обеспечения жильем должны решаться в рамках отдельного закона. По его словам, в стране не хватает 23 300 врачей и 63 600 медработников со средним образованием (данные Минздрава. – «Ведомости») и принимать решения для преодоления дефицита нужно уже сейчас.
Принятая в Госдуме инициатива снизит кадровый дефицит в здравоохранении, но окончательно проблему не решит, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, с нехваткой специалистов в здравоохранении не могут справиться во всем мире, а потребность во врачах с каждым годом только растет. Введение отработок для выпускников медвузов Попович назвала правильным решением. «Если молодой человек выбрал профессию, которая заключается в служении людям, то он может делать это и в малых городах», – подчеркнула она. Попович также уточнила, что меры поддержки для врачей из сельской местности предусмотрены уже сейчас.