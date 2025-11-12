Выпускникам медвузов предстоит отработка до трех лет с наставниками

Принятая в Госдуме инициатива снизит кадровый дефицит в здравоохранении, но окончательно проблему не решит, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, с нехваткой специалистов в здравоохранении не могут справиться во всем мире, а потребность во врачах с каждым годом только растет. Введение отработок для выпускников медвузов Попович назвала правильным решением. «Если молодой человек выбрал профессию, которая заключается в служении людям, то он может делать это и в малых городах», – подчеркнула она. Попович также уточнила, что меры поддержки для врачей из сельской местности предусмотрены уже сейчас.