Правительство одобрило ужесточение мер защиты генетических данных россиян

Порядок и условия передачи генетических данных за пределы России будет определять правительство, сказано в тексте законопроекта. Оно также будет устанавливать требования к физическим лицам и организациям, осуществляющим такую передачу. Минобрнауки также предусмотрело запрет на передачу иностранным физическим и юридическим лицам результатов популяционных генетических и иммунологических исследований. Под это определение подпадают любые действия, в результате которых информация становится доступной иностранцам как на территории России, так и за ее пределами. В частности, передачей генетических данных будет считаться их пересылка, распространение и размещение в интернете, а также предоставление доступа к ним.