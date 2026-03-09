На чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют по обновленным правилам

Чтобы повысить интенсивность матчей, правила дополнили пунктом о пяти секундах. Если футболист затягивает время – например, долго не вбрасывает мяч из-за боковой линии, – то владение мячом переходит к сопернику. Если игрок медлит при ударе от ворот, то назначается угловой. В прежней редакции, принятой год назад, ограничение касалось вратарей: им разрешалось держать мяч не дольше восьми секунд, иначе – угловой. Начало обратного отсчета – поднятая рука судьи. «Думаю, поведение игроков должно поменяться, – говорит «Ведомости. Спорту» Анатолий Синяев, экс-арбитр, а ныне автор Telegram-канала о судействе «Але, рэф!». – По крайней мере, вратари уже стараются быстрее вводить мяч в игру. Этот эксперимент понравился руководителям, и они решили то же самое сделать и с ударами от ворот, и с аутами». Но Синяев добавляет, что правило пяти секунд остается условным: начало отсчета зависит от судьи, а время, необходимое игроку, чтобы дойти до места ввода мяча, не учитывается. Этим новое правило отличается от строгостей регламента футзала, где ради высокого темпа игроки очень ограничены во времени при аутах, а судьи иногда даже вслух ведут обратный отсчет. «Кому надо потянуть время, те продолжат это делать, – полагает Синяев. – Но на то и нужен судья в поле, чтобы чувствовать такие вещи и торопить слишком медлительных. Впрочем, новые способы взять паузу уже нашлись. Например, вратарь симулирует травму, и игра останавливается. Я видел, как в Англии одна и та же команда делает это практически каждый матч».