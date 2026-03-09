На чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют по обновленным правилам

На чемпионате мира по футболу 2026 года сыграют по обновленным правиламФИФА стремится повысить интенсивность матчей и качество работы судей
В начале марта Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила игры, утвердил их новую редакцию. Корректировки призваны сократить количество пауз, симуляций и судейских ошибок. Уже летом 2026 г. по обновленным правилам пройдет чемпионат мира.
Правило пяти секунд
Чтобы повысить интенсивность матчей, правила дополнили пунктом о пяти секундах. Если футболист затягивает время – например, долго не вбрасывает мяч из-за боковой линии, – то владение мячом переходит к сопернику. Если игрок медлит при ударе от ворот, то назначается угловой. В прежней редакции, принятой год назад, ограничение касалось вратарей: им разрешалось держать мяч не дольше восьми секунд, иначе – угловой. Начало обратного отсчета – поднятая рука судьи. «Думаю, поведение игроков должно поменяться, – говорит «Ведомости. Спорту» Анатолий Синяев, экс-арбитр, а ныне автор Telegram-канала о судействе «Але, рэф!». – По крайней мере, вратари уже стараются быстрее вводить мяч в игру. Этот эксперимент понравился руководителям, и они решили то же самое сделать и с ударами от ворот, и с аутами». Но Синяев добавляет, что правило пяти секунд остается условным: начало отсчета зависит от судьи, а время, необходимое игроку, чтобы дойти до места ввода мяча, не учитывается. Этим новое правило отличается от строгостей регламента футзала, где ради высокого темпа игроки очень ограничены во времени при аутах, а судьи иногда даже вслух ведут обратный отсчет. «Кому надо потянуть время, те продолжат это делать, – полагает Синяев. – Но на то и нужен судья в поле, чтобы чувствовать такие вещи и торопить слишком медлительных. Впрочем, новые способы взять паузу уже нашлись. Например, вратарь симулирует травму, и игра останавливается. Я видел, как в Англии одна и та же команда делает это практически каждый матч».
Еще один способ ускорить игру касается замен. По новым правилам игрок после сигнала о замене должен покинуть поле за 10 секунд – иначе придется играть в меньшинстве до следующей паузы. Суровее теперь будут относиться и к травмированным. Если футболист получил повреждение и матч остановили, после оказания помощи он должен покинуть поле на одну минуту. Раньше таких строгостей не было, и команды часто практиковали «тактические травмы», чтобы сбить темп соперника. «Предлагаемые изменения не учитывают всех нюансов, которые могут повлиять на принятие решения по тем или иным эпизодам, – объясняет «Ведомости. Спорту» член судейского комитета Российского футбольного союза Сергей Фурса. – К примеру, с какого момента начинать отсчет времени в рамках борьбы с затяжкой? Или правило обязательной паузы после оказания медпомощи: если это откровенная симуляция, то должно применяться соответствующее наказание плюс дисциплинарная санкция, а также компенсироваться время на задержку игры. Все просто и справедливо».
Синяев считает, что главными по затяжкам теперь будут вратари, ведь им после оказания помощи уходить с поля не нужно. «Думаю, это никак не починить, – говорит он. – Потому что оказание медпомощи вратарю обязательно. Если он, например, по ходу игры садится на газон и говорит, что не может дальше принимать участие в матче, ты не можешь убрать его с поля. Наверное, следующий этап – будут говорить, что и вратарь должен минуту посидеть за линией. Вместо него встает, например, полевой игрок, что, в принципе, возможно. Но если вратари начнут уходить на минуту, то их будут просто чаще атаковать, а это уже опасно».
В IFAB также обсуждали возможность введения «тактических тайм-аутов», когда тренер запрашивает у судьи паузу для управления командой (такие есть, например, в баскетболе). Эту инициативу не поддержали, вероятно посчитав, что это будет ломать темп матчей.
Широкие полномочия
В правила добавили еще несколько изменений. Например, утвердили пункт о том, что обращаться к арбитру может только капитан команды. Более четкую формулировку получило правило о двойном касании мяча при исполнении пенальти. Оно допускается, если игрок поскользнулся или попал сам себе мячом в опорную ногу. В этих случаях судейское решение зависит от того, залетел мяч в ворота или нет. Если залетел, то пенальти можно перебить. Если нет – мяч переходит сопернику. Поводом для уточнения стал эпизод Лиги чемпионов сезона 2024/25: в серии пенальти против «Реала» нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом, из-за чего задел мяч обеими ногами, но забил. ВАР это зафиксировал и отменил взятие ворот.
Работа судей, отвечающих за видеопросмотры, тоже изменится. Сейчас ВАР может вмешиваться только в четырех случаях: фиксация гола, пенальти, грубые нарушения на красную карточку (удаление), а также ошибочная идентификации игрока, которому грозит наказание. Теперь судьи смогут смотреть на повторе эпизоды, связанные с назначением угловых и второй желтой карточкой. «Это действительно шаг к справедливости, – считает Фурса. – Но очень важно понимать, что судья в поле сам должен принимать решения (за исключением сложных моментов), а не перекладывать ответственность на видеоассистентов. Арбитр является основным действующим лицом. ВАР – это вспомогательный инструмент». Возможно, как раз эта иерархия сейчас и меняется, а роль арбитра будет сводиться лишь к объявлению решений, принятых в комнате ВАР. «Если угловые начнут проверять за главного, если будут проверять вторые желтые карточки, то судья в поле тогда зачем вообще? Какая у него роль? – рассуждает Синяев. – Все идет к тому, что роль видеоарбитра становится главенствующей. По сути, судья в поле нужен для того, чтобы управлять игрой, гасить эмоции, общаться. А ключевые решения принимает видеоарбитр».
Канадский эксперимент
В последнее время одним из самых обсуждаемых пунктов правил было положение вне игры (офсайд). С 1990 г. в футболе игра останавливается, если игрок атакующей команды в момент паса вперед находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Причем учитывается любая часть тела, которой можно забить мяч. Поэтому сейчас, в эпоху ВАР, многие голы отменяют из-за нескольких сантиметров ступни или колена, опередивших обороняющегося футболиста. К примеру, на Евро-2024 по этой причине после видеоповторов не засчитали восемь мячей.
Еще в 2020 г. француз Арсен Венгер, в прошлом тренер, а теперь директор Международной федерации футбола по глобальному развитию игры, предложил скорректировать правило офсайда и фиксировать его, только если атакующий игрок полностью опередил защитника в момент паса. «Судьям это особо не облегчит жизнь, – уверен Фурса. – В новой интерпретации просто предлагается другая точка, от которой им придется отталкиваться в определении офсайда. Но, думаю, это пойдет на пользу игре, ведь у нападающего будет больше возможности забить гол, что точно способствует зрелищности».
В IFAB «офсайд Венгера» пока считают слишком радикальной реформой. В официальные правила этот пункт не попал – на чемпионате мира его не будет. Но уже в сезоне-2026 новшество протестируют в канадской премьер-лиге. «Это усложнит жизнь арбитров, – говорит Синяев. – Как человек, который с флагом (как боковой судья. – «Ведомости. Спорт») провел не менее 500 матчей на разных уровнях, точно скажу, что очень сложно сразу переучиться на новые правила. Так что «офсайд Венгера» – это не больше чем разговоры. Думаю, его не введут никогда. А вот что реально упростило бы работу арбитров – это утолщение офсайдных линий (их чертит специальная компьютерная система на телекартинке, чтобы определить расположение нападающего и защитника относительно ворот. – «Ведомости. Спорт»). Если бы на повторе одна накладывалась на другую (в этом случае эпизод трактуется в пользу игрока атаки. – «Ведомости. Спорт»), то играли бы дальше».