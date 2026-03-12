Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп посчитал неуместным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026 в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает уместным участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу в 2026 г. из-за рисков для безопасности спортсменов. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я действительно не считаю целесообразным, чтобы они были там, – ради их собственной жизни и безопасности», – пояснил Трамп.

При этом американский лидер отметил, что команда может принять участие в турнире.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет в США. Он напомнил об убийстве верховного лидера Али Хаменеи и гибели тысяч граждан страны в ходе военной операции, которую США и Израиль проводят против Ирана с 28 февраля.

Министр добавил, что международное сообщество, по его мнению, могло бы отреагировать и лишить США права на проведение чемпионата.

ФИФА-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. До этого Трамп заявлял, что рассчитывает на участие сборной Ирана в турнире.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте