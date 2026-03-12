Трамп посчитал неуместным приезд сборной Ирана на ЧМ-2026 в США

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 г., который пройдет в США. Он напомнил об убийстве верховного лидера Али Хаменеи и гибели тысяч граждан страны в ходе военной операции, которую США и Израиль проводят против Ирана с 28 февраля.