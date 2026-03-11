Газета
Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу в США

Ведомости

Сборная Ирана по футболу не будет участвовать в чемпионате мира по футболу этого года (ФИФА-2026) в США. Об этом сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.

«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера [Али Хаменеи], нет никаких условий для нашего участия в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны, и погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому у нас нет возможности участвовать, таким образом», – сказал он (цитата по Cadena SER).

Министр отметил, что если бы принимающая страна «оказалась другой», то международное сообщество «отреагировало бы и отозвало бы право на проведение мероприятия».

ФИФА-2026 пройдет на территории США, Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп говорил, что рассчитывает на участие сборной Ирана по футболу в чемпионате.

Женская сборная Ирана по футболу, напротив, выступила против иранских властей. После начала военных операций США и Израиля и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи футболистки, находившиеся в Австралии на Кубке Азии, не стали петь национальный гимн перед своим первым матчем.

The Guardian писала, что такой протест в Иране могут приравнять к государственной измене, которая карается смертной казнью. Спортсменки отказались покидать Австралию. Президент США Дональд Трамп призвал дать убежище футболисткам Ирана. США примут футболисток, если этого не сделает Австралия, заявил он.

