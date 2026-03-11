Сборная Ирана отказалась от участия в чемпионате мира по футболу в США

«Учитывая, что это коррумпированное правительство убило нашего лидера [Али Хаменеи], нет никаких условий для нашего участия в чемпионате мира. За восемь-девять месяцев мы пережили две войны, и погибли несколько тысяч наших граждан. Поэтому у нас нет возможности участвовать, таким образом», – сказал он (цитата по Cadena SER).