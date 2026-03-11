Газета
Трамп приветствовал участие сборной Ирана в ЧМ-2026 по футболу

Ведомости

Президент США Дональд Трамп приветствует участие сборной Ирана по футболу в чемпионате мира 2026 г., который пройдет в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

По его словам, вопрос участия иранской команды обсуждался во время встречи с Трампом на фоне текущей ситуации вокруг Ирана.

«В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут и она сможет принять участие в турнире. Нам всем сейчас необходимо такое событие, как чемпионат мира, чтобы объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, поскольку это показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 г. В группе G должны сыграть сборные Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

9 марта Трамп призвал австралийского премьер-министра Энтони Албаниза предоставить убежище футболисткам сборной Ирана, принимавшим участие в Кубке Азии. На соревнованиях они не стали петь гимн страны, что приравняли к государственной измене, которая карается смертной казнью.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран в ответ атакует израильские цели, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

