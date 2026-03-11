Трамп приветствовал участие сборной Ирана в ЧМ-2026 по футболу

«В ходе обсуждения Трамп подтвердил, что иранскую команду ждут и она сможет принять участие в турнире. Нам всем сейчас необходимо такое событие, как чемпионат мира, чтобы объединить людей. Я искренне благодарю президента США за его поддержку, поскольку это показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино в соцсети Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .