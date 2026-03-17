Итоги торгов на Мосбирже 19 марта

Итоги торгов на Мосбирже 19 мартаРынок провел еще одну невыразительную сессию
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в четверг, 19 марта, уменьшился на 0,1% до 2868,99 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС потерял 2,11% и составил 1065,32 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Фосагро» (+2,08%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (+1,92 и +1,41% соответственно), бумаги «Газпрома» и «Циана» (обе по +0,73%). В аутсайдерах оказались бумаги En+ Group (-4,27%), «Русала» (-3,04%), «Полюса» (-2,76%), Positive Technologies (-2,26%) и VK (-2,22%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 2,3% (+28 коп.) до 12,47 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 84,8 руб. (+1,7 руб.). Официальный курс евро составил 96,9 руб. (+2,25 руб.). Цена майского фьючерса на нефть марки Brent прибавила 4,9% и достигла $112,6/барр. Майский фьючерс на нефть WTI подорожал на 2,9% до $98,2/барр.
Рынок российских акций провел еще одну сессию без выраженного тренда, констатировал эксперт БКС Александр Шепелев. Благоприятное сочетание дорожающего сырья и слабеющего рубля поддерживает спрос на бумаги экспортеров, но большинство акций индекса Мосбиржи торговалось в минусе – ясности с продолжением переговоров по Украине все нет, рассуждает он.
Прогноз БКС по бенчмарку на конец недели – 2800–2900 пунктов, по курсу юаня – 12–12,6 руб., по курсу доллара – 84–87 руб.
Прекращение продаж валюты Минфином по бюджетному правилу нарушило баланс на тонком рынке, в результате в четверг рубль переписал минимумы года, отмечает Шепелев. Одновременно слабость национальной валюты может иметь значимый проинфляционный эффект, способный оказать влияние на динамику снижения ключевой ставки Банком России, допустил он. Но в пятницу велика вероятность, что ставку опустят на 50 б. п. до 15% годовых, подчеркнул эксперт. Перегретые валюты, возможно, немного остынут на следующей неделе: юань может вернуться к 12 руб., доллар – к 82–83 руб., не исключил он.
Мировые рынки подавлены эскалацией на Ближнем Востоке и экстремальным повышением цен на сырье, констатировал Шепелев. ВТО по этой причине даже ухудшила прогноз по росту мирового ВВП до 2,5% с 2,8%, заметил он. ФРС в среду и ЕЦБ в четверг ожидаемо сохранили ставки, а в пятницу решение по ставке еще и за Народным банком Китая, перечисляет эксперт. Также в этот день Х5 раскроет финансовую отчетность за 2025 г. по международным стандартам.