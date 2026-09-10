Шаги к избирателю

Партия «Новые люди» (НЛ) провела форум, где представила свою предвыборную программу «12 шагов к стране, в которой хочется жить». До дня (или дней) голосования осталось чуть больше недели. Такой тайминг кажется странным, но смысл есть. Последняя неделя кампании – хороший повод напомнить о себе. Люди возвращаются с дач и из отпусков, кто-то вообще впервые услышит, что в сентябре выбирают депутатов Госдумы. Тем более это касается потенциальной аудитории «Новых людей» – считается, что эти люди не очень следят за повесткой. Для таких избирателей те «12 шагов» нормальности действительно выглядят наиболее приемлемыми.