Шаги к избирателю

Шаги к избирателюКак «Новые люди» пытаются привлечь оставшихся без своей партии
Партия «Новые люди» (НЛ) провела форум, где представила свою предвыборную программу «12 шагов к стране, в которой хочется жить». До дня (или дней) голосования осталось чуть больше недели. Такой тайминг кажется странным, но смысл есть. Последняя неделя кампании – хороший повод напомнить о себе. Люди возвращаются с дач и из отпусков, кто-то вообще впервые услышит, что в сентябре выбирают депутатов Госдумы. Тем более это касается потенциальной аудитории «Новых людей» – считается, что эти люди не очень следят за повесткой. Для таких избирателей те «12 шагов» нормальности действительно выглядят наиболее приемлемыми.
Есть и еще одна параллель – для молодых и не только избирателей, которые могут это «считать». «12 шагов» – так называются программы помощи для страдающих от поведенческой, алкогольной, наркотической и других форм зависимости. Для аудитории американских сериалов это понятная отсылка. То есть партия предлагает вылечиться от зависимости – что бы под ней ни подразумевалось.
Для экспертов и других вовлеченных в политическую тусовку важнее другая отсечка. Список либеральной партии «Яблоко» снят с выборов в Госдуму. Для продолжающих участвовать в выборах это шанс подхватить эстафету – или по крайней мере электорат. По замерам социологов, у снятой с выборов партии лишь несколько процентов потенциальных избирателей.
За пределами лояльной аудитории последние дни перед выборами – мучительное время, чтобы определиться, за кого отдать свой голос. Интересно, что «Новые люди» в своей программе оговорились: они не оппозиция ради оппозиции и выступают за сильное государство. Это, видимо, обязательное условие, чтобы обезопасить себя от повторения участи «Яблока». Точно так же депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, едва не снятый с выборов, публикует пост с заголовком «Все для фронта, все для победы». В выборах в Госдуму участвуют, помимо НЛ и КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» (все – парламентские), а также Партия пенсионеров, «Родина», «Зеленые», «Коммунисты России» и Партия прямой демократии.
Теоретически (по названиям) своего избирателя может найти каждая из сил. Но прежде маркетинг вряд ли настолько преобладал над политическими предпочтениями. В 2021 г. было все же по-другому. Другое сейчас время.