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Кто поздравил единороссов и руководство страны с победой на выборах

Этот список вряд ли сильно изменится с 2021 года
Роман Романов
Александр Лукашенко считает победу «Единой России» свидетельством приверженности народа России курсу Владимира Путина
Александр Лукашенко считает победу «Единой России» свидетельством приверженности народа России курсу Владимира Путина / Максим Стулов / Ведомости

В России состоялись выборы в Госдуму девятого созыва, по предварительным данным, победу с 57,69% голосов одержала партия «Единая Россия» при явке 56,66%. C успешным проведением голосования главу государства Владимира Путина поздравили Узбекистан, Казахстан и Белоруссия в лице президентов Шавката Мирзиёева, Касым-Жомарта Токаева и Александра Лукашенко.

Глава Узбекистана отметил, что прошедшее голосование продемонстрировало, по его оценке, высокий уровень политической культуры и гражданской консолидации российского общества. Отдельно президент Узбекистана обратил внимание на явку и результаты выборов. Он связал результат партии власти с поддержкой гражданами России проводимого под руководством Путина курса.

В своей телеграмме казахстанский лидер назвал выборы в Госдуму «важным событием» в общественно-политической жизни России. «Нет сомнений в том, что избранные депутаты Госдумы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы», – заявил Токаев. Лидер Казахстана выразил уверенность, что депутаты курултая и их российские коллеги продолжат интенсивную совместную работу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

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Лукашенко в своей телеграмме отметил, что «беспрецедентная активность миллионов избирателей и подтвержденное партией «Единая Россия» конституционное большинство в Госдуме – достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию, внести раскол в сплоченное российское общество». По его словам, итоги голосования означают приверженность россиян курсу Путина.

Не осталась в стороне и КНР. Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что КНР поздравила Россию с проведением выборов.

Поздравления – это прежде всего дипломатический сигнал, говорит замруководителя департамента политических проектов консалтинговой группы «Полилог» Артур Заббаров. Он объяснил, что для этих стран важны стабильность и предсказуемость российской политической системы, а также сохранение рабочих отношений с Москвой и способности нового состава Госдумы решать актуальные задачи.

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Отсутствие поздравлений со стороны других государств может быть связано с желанием дождаться официальных результатов, состоянием двусторонних отношений или нежеланием давать публичную оценку российской внутренней повестке. Здесь нужно разделять установленный факт и политическую интерпретацию: поздравившие обозначили готовность к диалогу, а по мотивам тех, кто не поздравил, без официальных заявлений нельзя делать выводы, говорит эксперт.

После объявления итогов парламентских выборов 2021 г. президента России Токаев также поздравил на следующий день после голосования. В последующие дни к нему присоединились Мирзиёев, Лукашенко, официальный представитель МИД КНР, лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (2011–2024). В 2021 г. Путина с успешным проведением выборов на следующий день поздравил и президент Армении Армен Саркисян. Пока Ереван на тему голосования в России не высказывался.

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