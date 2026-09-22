Кто поздравил единороссов и руководство страны с победой на выборах

После объявления итогов парламентских выборов 2021 г. президента России Токаев также поздравил на следующий день после голосования. В последующие дни к нему присоединились Мирзиёев, Лукашенко, официальный представитель МИД КНР, лидер партии социалистов Молдовы Игорь Додон и генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг (2011–2024). В 2021 г. Путина с успешным проведением выборов на следующий день поздравил и президент Армении Армен Саркисян. Пока Ереван на тему голосования в России не высказывался.