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На выборах в Госдуму из-за рубежа проголосовали 212 000 россиян

Максим Цуланов
Telegram-канал Посольства России в Республике Корея
Telegram-канал Посольства России в Республике Корея

Число проголосовавших за рубежом на выборах в Госдуму составило 212 000 человек на 19:00 мск. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Евгений Иванов, выступая в ЦИК России.

«Окончательная цифра проголосовавших за рубежом в этот раз существенно превысит показатели предыдущих думских выборов. Напомню, что в 2021 г. за рубежом проголосовало 192 000 человек», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его мнению, число проголосовавших показывает, что российские граждане «абсолютно не боятся, не стесняются, им не стыдно быть русскими даже в столицах глубоко враждебных государств».

Выборы завершаются 20 сентября в 20:00. Общероссийская явка уже превысила показатели нескольких выборов прошлых лет. на 18:50 мск она составила 56,57%, что больше явки на выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.

В Госдуме утверждали, что на конец дня 20 сентября выявлено 200 информационных вбросов из-за рубежа с целью повлиять на выборы. По словам депутата Василия Пискарева, в «авангарде формирования негативного информационного фона» находятся СМИ из Бельгии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

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