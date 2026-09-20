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Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 1993 года

Она достигла 56,6% вечером 20 сентября
Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Явка на выборах в Госдуму достигла 56,57% на 18:50 мск, следует из данных ЦИК России. Показатель превысил явки на выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.

В 2021 г. явка на выборах составила 51,72%, в 2016 г. – 47,88%, в 2003 г. – 55,75%, а в 1993 г. – 54,81%.

Выборы 2026 г. завершаются 20 сентября. Участки проработают до 20:00, последние УИК закроются в Калининградской области. Россияне избирают депутатов Госдумы, а в 39 регионах страны выбирают представителей в местные законодательные собрания, в восьми субъектах – глав регионов.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выборы в России проходят «почти идеально», то есть с минимальным количеством нарушений.

Одновременно с этим заявляется о провокациях из-за рубежа. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о 200 информационных вбросах с целью повлиять на выборы в России. 

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