Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 1993 года

Явка на выборах в Госдуму превысила показатели 1993 годаОна достигла 56,6% вечером 20 сентября
Явка на выборах в Госдуму достигла 56,57% на 18:50 мск, следует из данных ЦИК России. Показатель превысил явки на выборах 2021, 2016, 2003 и 1993 гг.
В 2021 г. явка на выборах составила 51,72%, в 2016 г. – 47,88%, в 2003 г. – 55,75%, а в 1993 г. – 54,81%.
Выборы 2026 г. завершаются 20 сентября. Участки проработают до 20:00, последние УИК закроются в Калининградской области. Россияне избирают депутатов Госдумы, а в 39 регионах страны выбирают представителей в местные законодательные собрания, в восьми субъектах – глав регионов.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что выборы в России проходят «почти идеально», то есть с минимальным количеством нарушений.
Одновременно с этим заявляется о провокациях из-за рубежа. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал о 200 информационных вбросах с целью повлиять на выборы в России.