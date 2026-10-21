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Якутия, Тува и Чукотка возглавили рейтинг регионов по риску бездомности

Для борьбы с ней нужно в том числе собирать качественные данные о проблеме, считают эксперты
Татьяна Акиншина
Неравномерное развитие регионов «выталкивает человека в бездомность», говорят эксперты
Неравномерное развитие регионов «выталкивает человека в бездомность», говорят эксперты / Андрей Гордеев / Ведомости

Наиболее высокий риск бездомности выявили в регионах Сибири и Дальнего Востока – Якутии, Туве и на Чукотке. Это следует из совместного исследования проекта «Если быть точным» и фонда «Ночлежка», которые составили рейтинг регионов. С его текстом ознакомились «Ведомости».

Авторы указывают, что в официальной российской статистике почти нет данных о бездомных. Они оценили ситуацию косвенно, рассчитав для каждого региона индекс из 15 показателей. Место в рейтинге не означает количество бездомных в регионе, предупреждают авторы. Высокое значение индекса указывает на сочетание факторов, связанных с бездомностью, среди которых безработица, долги, аварийное жилье и ослабление семейных связей.

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