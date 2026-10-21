Якутия, Тува и Чукотка возглавили рейтинг регионов по риску бездомности

Авторы указывают, что в официальной российской статистике почти нет данных о бездомных. Они оценили ситуацию косвенно, рассчитав для каждого региона индекс из 15 показателей. Место в рейтинге не означает количество бездомных в регионе, предупреждают авторы. Высокое значение индекса указывает на сочетание факторов, связанных с бездомностью, среди которых безработица, долги, аварийное жилье и ослабление семейных связей.