Инвестиции, перевозки и кооперация в ИИ: что обсуждали главы правительств ШОС

ШОС объединяет 10 государств-членов и 17 диалоговых партнеров и наблюдателей. В частности, в организацию входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, а партнеров по диалогу – Азербайджан, Армения, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и др. Объединение создано в 2001 г. с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе, развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.