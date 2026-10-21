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Инвестиции, перевозки и кооперация в ИИ: что обсуждали главы правительств ШОС

Товарооборот России со странами организации вырос в первом полугодии на 18%
Дарья Мосолкина
Задача ШОС – стать альтернативой западным союзам, этой цели соответствует и принятая Стратегия развития до 2035 г.
Задача ШОС – стать альтернативой западным союзам, этой цели соответствует и принятая Стратегия развития до 2035 г. / Максим Стулов / Ведомости

В Душанбе состоялось заседание Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Повестка встречи предполагала обсуждение ситуации в мировой экономике, поиск подходов к обеспечению устойчивого роста и путей к укреплению позиций ШОС на международной арене. Заседание прошло в узком и расширенном составе, а предваряла их встреча российской делегации с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ключевой темой встречи стало усиление кооперации по ряду ключевых направлений.

ШОС объединяет 10 государств-членов и 17 диалоговых партнеров и наблюдателей. В частности, в организацию входят Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Афганистан и Монголия, а партнеров по диалогу – Азербайджан, Армения, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и др. Объединение создано в 2001 г. с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе, развития экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.

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