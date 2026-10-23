Нормы о просрочке компенсаций коммунальщикам пересмотрят

При этом пока неизвестно, как именно сработает решение КС, продолжил эксперт. Часто его постановления просто не исполняются судами общей юрисдикции: касается это, например, постановления № 34-П от 2 июля 2024 г. о необязательных дополнительных услугах в ЖКХ – охраны, консьержа, домофона. Закон изменили, но суды нижестоящих инстанций все равно выносят решения по-старому, отметил Крохин. По его словам, де-факто в каждом регионе суды ориентируются на местную власть. Поэтому где-то ресурсникам проценты выплатят, а где-то будут тянуть до последнего – и им придется годами ходить по судам, заключил эксперт.