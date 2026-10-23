Нормы о просрочке компенсаций коммунальщикам пересмотрят

Нормы о просрочке компенсаций коммунальщикам пересмотрятСуд временно запретил начислять проценты за задержку властями таких выплат
Конституционный суд (КС) признал неконституционными нормы, которые не позволяют однозначно оценить необходимость начисления процентов за просрочку компенсаций ресурсоснабжающим организациям: водоканалам, теплосетям, энергосбытовым компаниям и т. д. Речь идет о применении ст. 395 Гражданского кодекса (ГК) РФ вместе с положениями ст. 242.1 и 242.2 Бюджетного кодекса (БК), сообщила пресс-служба КС.
По общему правилу ст. 395 ГК РФ обязывает должника уплачивать проценты за незаконное удержание чужих средств, уклонение от их возврата или просрочку платежа. В свою очередь ст. 242.1 и 242.2 БК РФ описывают, как исполняются судебные решения о взыскании денег с государства, регионов и муниципалитетов. Средства списываются из бюджета через местное министерство финансов после получения исполнительных документов.
Проверка конституционности взаимодействия этих норм была запущена по запросу правительства Амурской области, говорится в постановлении КС. Согласно действующему законодательству, регион обязан компенсировать ресурсоснабжающим организациям разницу между льготным и экономически обоснованным тарифом на услуги по теплоснабжению. В Амурской области эти полномочия с 2013 г. передали местным властям – выпадающие доходы компаний они должны были возмещать при помощи субвенций (целевых отчислений) из областного бюджета. Когда выплаты задерживались, с области через суд взыскивали проценты по ст. 395 ГК РФ.
Правительство региона, в свою очередь, оспорило этот порядок в связи с тем, что проценты за просрочку платежа начислялись без учета требований БК РФ. По одному из дел с области взыскали проценты за период, когда исполнительный лист еще не был представлен к исполнению, а также за три месяца, которые отводятся финансовому органу на исполнение решения суда.
Применение ст. 395 ГК РФ зависит от того, носит ли обязательство по возмещению средств гражданско-правовой характер. Основания в данном случае есть для обоих выводов, отметили в пресс-службе КС. С одной стороны, публичное образование возмещает убытки как причинитель вреда. С другой – компенсация связана с исполнением обязательств по тарифному регулированию, что говорит о публично-правовом характере отношений. Из-за этого противоречия нарушаются принципы правовой определенности и равенства, заключили в КС.
В связи с этим федеральному законодателю предстоит четко прописать, начисляются ли ресурсоснабжающим организациям проценты по ст. 395 ГК и за какие периоды – до вступления решения суда в силу, до передачи листа в региональный минфин или в течение трехмесячного срока, говорится в постановлении КС. До внесения изменений суд установил временное правило: при взыскании убытков, возникших из-за несвоевременной компенсации межтарифной разницы, проценты по ст. 395 ГК РФ начисляться не будут. При этом регионы вправе сами предусмотреть увеличение выплат ресурсоснабжающим организациям за счет своих бюджетов при просрочке платежа.
В России для населения все тарифы на отопление, как правило, установлены ниже экономически обоснованных, поэтому являются льготными, а бизнес платит по тарифу дороже, говорит руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев. В данном случае речь идет о взаимоотношениях между ресурсоснабжающей организацией, поставщиком тепла и органами местного самоуправления, поясняет он.
На ресурсоснабжающих организациях даже временное решение КС скажется плохо: они теряют механизм, который побуждал региональные власти выполнять свои обязательства, говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. Альтернативного бюджету источника финансирования у них нет. Все, что могут сделать ресурсоснабжающие организации, – это занять средства у банков под ставку ЦБ или попытаться переложить нагрузку на население. В итоге это бьет по надежности снабжения ресурсами, подчеркнул Крохин.
При этом пока неизвестно, как именно сработает решение КС, продолжил эксперт. Часто его постановления просто не исполняются судами общей юрисдикции: касается это, например, постановления № 34-П от 2 июля 2024 г. о необязательных дополнительных услугах в ЖКХ – охраны, консьержа, домофона. Закон изменили, но суды нижестоящих инстанций все равно выносят решения по-старому, отметил Крохин. По его словам, де-факто в каждом регионе суды ориентируются на местную власть. Поэтому где-то ресурсникам проценты выплатят, а где-то будут тянуть до последнего – и им придется годами ходить по судам, заключил эксперт.