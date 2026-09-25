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«Опера нищих»: цинизм начинает и выигрывает

Евгений Писарев поставил Брехта в Театре им. Пушкина с Максимом Матвеевым в главной роли
Наталья Витвицкая , критик

В репертуаре Театра им. Пушкина появился безусловный хит – спектакль «Опера нищих» по знаменитой «Трехгрошовой опере» Бертольта Брехта. Самое точное воплощение революционной концепции «эпического театра», «Трехгрошовая» по своей сути была первым немецким мюзиклом. Зонги Курта Вайля вошли в историю, но, что куда важнее, развлекательный жанр перестал быть пустышкой. Брехт заставил зрителя дистанцироваться от сюжета. Веселясь, задумываться о самих себе и своих пороках. Евгений Писарев давно смотрит в ту же сторону. И хотя его «Опера нищих» – образцово-показательное зрелище, в ней сильна ядерная энергия социальной сатиры и брехтовского протеста.

В основе «Трехгрошовой оперы» лежит комическая «Опера нищих» Джона Гея, главные герои которой – реально существовавшие лондонские мошенники. Слабенькая, но все-таки сатира на социальные пороки общества, в котором низшие и высшие слои живут по одинаково бандитским законам. Брехт написал ремейк, который оказался настолько круче оригинала, что про оригинал все благополучно забыли. Доказательством этого может служить неослабевающая популярность его версии. Спектакль Писарева одинаково далек от иллюстративности и радикальных концепций, это элегантный оммаж брехтовскому шедевру, убедительная попытка диалога с ним. Есть и еще один смысловой слой: Театр им. Пушкина – бывший Камерный театр Александра Таирова. А именно Таиров был первым режиссером, который поставил «Трехгрошовую оперу» на русской сцене. Его спектакль носил название «Опера нищих».

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