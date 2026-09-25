«Опера нищих»: цинизм начинает и выигрывает

В основе «Трехгрошовой оперы» лежит комическая «Опера нищих» Джона Гея, главные герои которой – реально существовавшие лондонские мошенники. Слабенькая, но все-таки сатира на социальные пороки общества, в котором низшие и высшие слои живут по одинаково бандитским законам. Брехт написал ремейк, который оказался настолько круче оригинала, что про оригинал все благополучно забыли. Доказательством этого может служить неослабевающая популярность его версии. Спектакль Писарева одинаково далек от иллюстративности и радикальных концепций, это элегантный оммаж брехтовскому шедевру, убедительная попытка диалога с ним. Есть и еще один смысловой слой: Театр им. Пушкина – бывший Камерный театр Александра Таирова. А именно Таиров был первым режиссером, который поставил «Трехгрошовую оперу» на русской сцене. Его спектакль носил название «Опера нищих».