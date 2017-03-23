Последние европейцы
- Николай Эппле,
- Павел Аптекарь
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Негосударственная структура, сколь бы ценной для государства и общества она ни была, оказывается в России лишена защиты от произвола людей, заинтересовавшихся недвижимостью или недовольных независимой позицией коллектива.
В понедельник Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Рособрнадзора об аннулировании лицензии Европейского университета (ЕУ) в Санкт-Петербурге. Этот иск – следствие летних проверок, инициированных, в частности, запросами депутата питерского заксобрания (а ныне Госдумы) Виталия Милонова. После предыдущего приостановления лицензии в декабре Владимир Путин поручил разобраться в ситуации, но в феврале суд все же принял решение в пользу Рособрнадзора. Нынешнее решение вступит в силу после рассмотрения апелляции, которое назначено на 27 марта. В случае отзыва лицензии руководство не исключает получения новой лицензии. Претензии Рособрнадзора касаются числа преподавателей-практиков и их академической нагрузки.
Второй фронт проблем ЕУ – здание, которого он тоже может лишиться. Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга 27 декабря вручил университету уведомление о расторжении договора аренды на здание – объект культурного наследия федерального значения. Комитет принял такое решение по итогам внеплановой проверки объекта на предмет несогласованных перепланировок в июле 2016 г. Университет судится с КИО, дело будет рассматриваться по существу 5 апреля.
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