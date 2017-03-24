Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: Вещь недели: Пистолет ТТ

География убийства

Заказчиков убийства Вороненкова нужно искать и в России, и на Украине
Пистолет ТТ — вещь недели
Пистолет ТТ — вещь недели
Sergei SUPINSKY / AFP

Бывший депутат Госдумы и полковник упраздненной ФСКН Денис Вороненков был убит средь бела дня в центре Киева из пистолета ТТ – относительно дешевого и надежного оружия. Убийца Вороненкова, по официальным сообщениям, убит охранником, сам охранник тяжело ранен (но так и не ясно, был это частный охранник или государственный). В условиях идущей в Донбассе войны подобрать исполнителя такого преступления, наверное, несложно.

После отъезда экс-депутата вместе с женой Марией Максаковой в Киев из-за уголовного преследования за рейдерство его бывший начальник генерал Александр Бульбов отозвался о Вороненкове весьма негативно, но не упомянул, однако, кто конкретно добился его назначения в ФСКН. Не говорят и в КПРФ, как он попал в партийный список кандидатов в депутаты. Но и так в общем ясно, что и погоны наркополицейского, и корочка депутата были лишь инструментами его, так сказать, экономической деятельности. Вороненков был «решальщиком» средней руки, а фабула его уголовного дела дает основания предполагать, что своих клиентов он порой обманывал. Такие люди часто действуют на свой страх и риск.

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Украинские власти уже объявили, что убийство Вороненкова совершено спецслужбами России, для того чтобы убрать свидетеля по делу бывшего президента Виктора Януковича или обезопасить неких генералов-коррупционеров из ФСБ. В России неофициально дают понять, что Вороненкова убили уже украинские спецслужбы, чтобы свалить это на Россию.

Но ценность его разоблачений каких-то генералов ФСБ или механизма присоединения Крыма и роли в этом Януковича в первую очередь пропагандистская. Опрометчиво было бы думать, что его показания украинским прокурорам могли сломать карьеры каких-нибудь генералов на Лубянке или изменить политику Кремля в украинском вопросе.

Учитывая непростой род занятий бывшего депутата, нельзя исключать и версию, которую принято называть «конфликтом в сфере бизнеса». Нельзя даже исключать и какие-то личные версии, а также сочетание всех этих обстоятельств. Если все эти версии рассматривать серьезно, то без сотрудничества правоохранительных органов России и Украины по-настоящему убедительно раскрыть это убийство будет сложно. Но, похоже, после официальных заявлений о причастности к убийству российских спецслужб такого сотрудничества не будет, хотя сейчас, несмотря на кризис в российско-украинских отношениях, единичные примеры сотрудничества по некоторым уголовным делам все еще имеются.

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