От редакции
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: От редакции: Трудности перевода

Кто здесь молодежь?

«Путинское поколение» обнаружилось на акциях протеста

Замеченное многими массовое участие молодежи, в том числе старшеклассников, в воскресных акциях протеста стало неожиданностью и для протестующих, и для власти.

«Путинское поколение», прожившее всю жизнь при этом правителе, принято считать либо деполитизированным, либо лояльным. Поскольку оно даже формально не субъект в политике (не имеет права голосовать), то до него никому из политиков нет дела. Точнее, ставка на идеологию славного прошлого вместе с постепенным старением властной элиты приводит к формализации и закостенению практик официальной работы с молодежью.

Игнорирование молодежью политики – вполне рациональный выбор, говорит Анна Желнина из Центра молодежных исследований ВШЭ. Исследование ЦМИ, проводившееся в 2012–2013 гг. в рамках проекта MYPLACE, показало, что молодежь избегает политической субъектности, не желая формулировать свою позицию. Подростки настроены критически, но воспринимают политику как пространство чуждых им целей и задач, в котором они оказываются объектами «патриотического воспитания», не видя возможности для реализации. «Движуха» под броским лозунгом оказалась приемлемым для некоторых молодых людей вариантом участия, говорит Желнина.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике