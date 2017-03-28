Кто здесь молодежь?

Замеченное многими массовое участие молодежи, в том числе старшеклассников, в воскресных акциях протеста стало неожиданностью и для протестующих, и для власти.

«Путинское поколение», прожившее всю жизнь при этом правителе, принято считать либо деполитизированным, либо лояльным. Поскольку оно даже формально не субъект в политике (не имеет права голосовать), то до него никому из политиков нет дела. Точнее, ставка на идеологию славного прошлого вместе с постепенным старением властной элиты приводит к формализации и закостенению практик официальной работы с молодежью.

Игнорирование молодежью политики – вполне рациональный выбор, говорит Анна Желнина из Центра молодежных исследований ВШЭ. Исследование ЦМИ, проводившееся в 2012–2013 гг. в рамках проекта MYPLACE, показало, что молодежь избегает политической субъектности, не желая формулировать свою позицию. Подростки настроены критически, но воспринимают политику как пространство чуждых им целей и задач, в котором они оказываются объектами «патриотического воспитания», не видя возможности для реализации. «Движуха» под броским лозунгом оказалась приемлемым для некоторых молодых людей вариантом участия, говорит Желнина.