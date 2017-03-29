Двойственная природа Совета по правам человека вынуждает его лавировать между властью и обществом

Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: От редакции: Раскол защитников

Принципиально разная реакция членов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) на воскресный разгон акций протеста снова показывает системный кризис СПЧ, вынужденного лавировать между общественным и «привластным» статусами.

В воскресенье председатель СПЧ Михаил Федотов и члены совета занимались освобождением задержанных. В понедельник Федотов посетил пострадавшего сотрудника полиции и осудил несанкционированные акции оппозиции, вовлечение в них молодежи и призвал договариваться с властями во избежание конфликтов. Анализом событий 26 марта займется комиссия по гражданским свободам и гражданской активности, которую возглавляет Николай Сванидзе. По мнению Федотова, это позволит максимально быстро расследовать все обстоятельства.

Слова Федотова вызвали заочные возражения правозащитников. Один из членов СПЧ, Павел Чиков, написал в Facebook, что слова Федотова отражают не позицию совета, а личное мнение председателя. По мнению Чикова, власти городов, не согласовавшие воскресные акции, нарушили Конституцию, а полиция при их разгоне нарушала закон. «Попытки оправдать действия представителей власти в такой ситуации причиняют ущерб конституционным правам и свободам», – резюмировал Чиков.