От редакции
Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: От редакции: Раскол защитников

Раскол защитников

Двойственная природа Совета по правам человека вынуждает его лавировать между властью и обществом

Принципиально разная реакция членов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) на воскресный разгон акций протеста снова показывает системный кризис СПЧ, вынужденного лавировать между общественным и «привластным» статусами.

В воскресенье председатель СПЧ Михаил Федотов и члены совета занимались освобождением задержанных. В понедельник Федотов посетил пострадавшего сотрудника полиции и осудил несанкционированные акции оппозиции, вовлечение в них молодежи и призвал договариваться с властями во избежание конфликтов. Анализом событий 26 марта займется комиссия по гражданским свободам и гражданской активности, которую возглавляет Николай Сванидзе. По мнению Федотова, это позволит максимально быстро расследовать все обстоятельства.

Слова Федотова вызвали заочные возражения правозащитников. Один из членов СПЧ, Павел Чиков, написал в Facebook, что слова Федотова отражают не позицию совета, а личное мнение председателя. По мнению Чикова, власти городов, не согласовавшие воскресные акции, нарушили Конституцию, а полиция при их разгоне нарушала закон. «Попытки оправдать действия представителей власти в такой ситуации причиняют ущерб конституционным правам и свободам», – резюмировал Чиков.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике