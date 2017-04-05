От редакции
Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: От редакции: Нерусский патриотизм

Нерусский патриотизм молодежи

Патриотизм и его воспитание как чего-то отдельного и внешнего – еще советская идея

Законопроект о патриотическом воспитании появился вовремя в аппаратном смысле – власть как раз озаботилась состоянием молодых умов. Проект (депутатский) обещают внести в Госдуму на следующей неделе, можно не сомневаться, что во втором чтении его мантры о патриотизме будут разбавлены политическими и полицейскими пунктами о том, как и кому управлять школьниками и студентами. Но эффекта это не даст.

Законопроект полон бессмысленных фраз вроде «обеспечение права каждого гражданина на патриотическое воспитание», «единство патриотического воспитательного пространства Российской Федерации» или «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере патриотического воспитания». В целом его можно отнести к тому типу проектов, который пытается создать пусть маленькую, но «сферу», которую можно регулировать, финансировать и возглавлять. Важно, однако, что он появился через неделю после всероссийских протестов, в которых приняло участие много молодежи. Уровень политической апатии молодого поколения оказался существенно ниже, чем предполагали власти.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике