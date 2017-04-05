Нерусский патриотизм молодежи

Законопроект о патриотическом воспитании появился вовремя в аппаратном смысле – власть как раз озаботилась состоянием молодых умов. Проект (депутатский) обещают внести в Госдуму на следующей неделе, можно не сомневаться, что во втором чтении его мантры о патриотизме будут разбавлены политическими и полицейскими пунктами о том, как и кому управлять школьниками и студентами. Но эффекта это не даст.

Законопроект полон бессмысленных фраз вроде «обеспечение права каждого гражданина на патриотическое воспитание», «единство патриотического воспитательного пространства Российской Федерации» или «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере патриотического воспитания». В целом его можно отнести к тому типу проектов, который пытается создать пусть маленькую, но «сферу», которую можно регулировать, финансировать и возглавлять. Важно, однако, что он появился через неделю после всероссийских протестов, в которых приняло участие много молодежи. Уровень политической апатии молодого поколения оказался существенно ниже, чем предполагали власти.