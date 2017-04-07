От редакции
Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: От редакции: Формат скорби

Формат скорби

Государству не стоит выступать организатором траура

Общая скорбь и сострадание – то, что способно объединять людей. Но стоит ли тут вмешиваться государству?

Вчера начались и завтра продолжатся по всей стране массовые акции против террора, в память жертв теракта в петербургском метро, произошедшего 3 апреля. Можно вспомнить, что о первых акциях памяти «Вести 24» объявили через два часа после самого теракта. В Москве вечером в понедельник цветы к обелиску городу-герою Ленинграду в Александровском саду возлагали участники прокремлевских движений.

О том, что в регионы спущено из центра пожелание организовать массовые акции, чтобы «перехватить повестку у оппозиции и использовать тему терактов для консолидации общества», написали уже во вторник со ссылкой на источники в администрации президента и «Единой России» «Коммерсантъ» и РБК. Замглавы администрации Нижнего Новгорода, например, так мотивировала просьбу к межрелигиозному совету привлечь на митинг прихожан: «У нас в городе, как и во всей стране, произошло ЧП, когда 26 марта вышли много очень людей с такой целью: «за отставку правительства, за несогласие с действующим режимом»; но есть другая молодежь, 8 апреля на площадь выйдет «молодежь с патриотическим настроем, которая выступает против всех волнений в нашей стране».

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