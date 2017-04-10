От редакции
Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: От редакции: Сносные москвичи

Законы под снос

Программа реновации жилья выше Конституции и федеральных законов

Переписывание нынешних и принятие новых законов ради сноса домов в Москве будет означать появление новой территории, где действие Конституции и права граждан ограничены интересами региональных властей и застройщиков.

Закон о реновации жилья, который Госдума намерена принять в ускоренном темпе для облегчения переселения москвичей из сносимых домов, вызывает ряд возражений экспертов. Председатель профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в особом мнении указала на ряд пунктов, потенциально опасных для москвичей.

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Комментарии  ()
SVN
08:43 10.04.2017
Наглость, безграмотность и антиконституционность - это норма поведения российского начальства
70
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