Законы под снос

Статья опубликована в № 4298 от 10.04.2017 под заголовком: От редакции: Сносные москвичи

Переписывание нынешних и принятие новых законов ради сноса домов в Москве будет означать появление новой территории, где действие Конституции и права граждан ограничены интересами региональных властей и застройщиков.

Закон о реновации жилья, который Госдума намерена принять в ускоренном темпе для облегчения переселения москвичей из сносимых домов, вызывает ряд возражений экспертов. Председатель профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская в особом мнении указала на ряд пунктов, потенциально опасных для москвичей.