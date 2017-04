Эстетика Za sport

Zasport Анастасии Задориной, которую называют дочерью генерал-полковника Михаила Шекина, руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ, представил на этой неделе первую коллекцию в статусе генерального партнера и лицензиата Олимпийского комитета России (ОКР). Zasport сменил Bosco Михаила Куснировича, сотрудничавшего с ОКР 15 лет.

При формировании стиля для сборной новый экипировщик будет «исходить из самых разных соображений, в том числе актуальных трендов», объясняла «Чемпионат. ру» дизайнер: «Восточные мотивы, яркие краски, животные, фрукты, овощи – это все не про нас. Мы будем двигаться в другом направлении – с элементами патриотизма, в ногу с мировыми тенденциями в дизайне». Одежда для сборной будет готова к осени, а пока, как заявила Задорина, Zasport «выстраивает диалог с будущими и состоявшимися чемпионами, с теми, для кого спорт – философия жизни, постоянное движение вперед к новым победам» (цитата по «Лента.ру»).

Судя по представленным изделиям, диалог экипировщик сборной, как и три года назад, пытается вести на языке интернет-мемов. В 2014 г. Задорина выпустила свою самую известную коллекцию – футболки с надписями «Санкции? Не смешите мои Искандеры», «Тополь санкций не боится» и т. п. Такие надписи на футболках малоизвестного дизайнера воспринимались как шутка для какой-то своей аудитории – мало ли брендов одежды со специализированным юмором. Теперь на простых белых свитшотах и футболках надписи I don’t do doping I am za sport, Russians did it!, «Старт. Финиш», «Выше, быстрее, сильнее» скорее штампы, чем мемы.

Понятно, что свитшоты – это не форма для соревнований. Но теперь коллекция воспринимается в контексте олимпийской сборной страны и в сравнении с ее прошлым партнером, Bosco. Потребителю она так и преподносится. «В числе последних достижений молодого бренда – контракт с ОКР по экипировке сборной России до 2025 г.», – сказано на сайте интернет-магазина, продавца продукции Zasport.

Капсульная коллекция экипировщика сборной страны вызывает вопросы – и вовсе не о спорте или идее, вложенной в продукт. Почему «Выше, быстрее, сильнее», а не в другом, более привычном порядке? Зачем эта игра шрифтами? Куда подевался артикль перед Russians, бывший в оригинале? Если форма от Bosco запомнилась переосмыслением народных узоров, аллюзией на русский авангард, то, похоже, эстетика нового генерального партнера олимпийцев ближе к пабликам «В контакте». Но хотелось бы мне как болельщику сборной ассоциировать спорт высших достижений и команду своей страны с такой эстетикой? Вряд ли.