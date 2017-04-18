ФНС чуть-чуть поработает за суд
- Мария Железнова
- / Ведомости
Письмо руководства ФНС с призывом отказаться на местах от практики доначисления налогов за формальные нарушения (см. статью «Налоговая оттепель», «Ведомости» от 17.04.2017) – не только удивительный в сегодняшней России пример ослабления давления на бизнес, но и любопытная иллюстрация взаимодействия институтов – в этом случае налоговиков и суда.
Формальные методы, конечно, приводят в том числе и к росту налоговых поступлений, но не способствуют решению глобальной задачи тотального обеления рынков. Такой подход налоговиков к проверкам вынуждает бизнес добровольно ограничивать себя, в частности отказываться от работы с контрагентами-новичками: в случае возникновения сомнений у налоговиков велика вероятность, что накажут не контрагентов, а саму компанию – просто потому, что она ближе и доступнее для проверки и наказания, чем контрагент какого-нибудь шестого звена.
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