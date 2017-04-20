Последний отчет

Дмитрий Медведев должен был покинуть Госдуму после годового отчета правительства в хорошем настроении. Депутаты не стали его портить ни критикой экономической политики, ни нападками на министров, ни вопросами по мотивам антикоррупционного расследования ФБК Алексея Навального.

Возможно, это было последнее выступление Медведева-премьера перед Госдумой. Чисто технически остается еще вероятность его отчета весной 2018 г. – если только Владимир Путин изменит традиции и не отправит правительство в отставку до президентских выборов, но тогда это будет уже итоговый, послевыборный отчет главы кабинета о шести годах работы.

Вчера Медведев тоже подводил итоги, говоря о преодолении кризиса последних трех лет. На фоне куда менее оптимистичных данных прошлых лет и даже первых кварталов 2016 г. приведенные премьером цифры (в основном уже знакомые по большой пресс-конференции Путина) выглядели неплохо: экономика начала восстанавливаться, промпроизводство тоже растет, безработица сокращается, майские указы выполняются, пенсии не индексировались, но по 5000 руб. пенсионеры получили, МРОТ подняли дважды и будем поднимать дальше, школы строим, в музеи по интернету ходить можно. Прогресс налицо, «а это значит, что это не просто отдельные успехи, это все-таки системные улучшения <...> и в целом наша страна двигается вперед». (Нет ли тут отсылки к программной статье Медведева-президента?)