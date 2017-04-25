От редакции
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: От редакции: Вне зоны действия

Вне зоны действия

Где находится российская Конституция, когда принимаются законы

В последнее время мы очень часто слышим о несоответствии тех или иных положений нового законопроекта Конституции – что не мешает ему стать законом. «Конституционная» критика законопроектов со стороны независимых юристов и даже самих правовых управлений Госдумы, правительства или администрации президента уже как-то набила оскомину – в чем ее смысл, если в законе ничего не меняется?

Власть инициировала изменения в законы, которые выхолащивали Конституцию: отменила губернаторские выборы после Беслана, ограничила компетенцию суда присяжных, инициировала поправки в законы «О митингах, шествиях и пикетированиях», придумала НКО – «иностранных агентов», «олимпийские» и «новомосковские» новеллы и законопроект «О реновации», вводящие упрощенный порядок изъятия собственности, запретила усыновлять сирот гражданами США, защитила чувства верующих от неверующих, ограничивает свободу слова в интернете, собирается лишать гражданства задним числом и т. д.

Обвинения в неконституционности формально могут быть реализованы через рассмотрение вопроса в Конституционном суде – именно он выносит решение о соответствии норм Основному закону. Но судебная ветвь власти не смогла стать в России самостоятельной, и КС как ее высшая инстанция – тоже. Уступчивость КС привела к решениям, в которых судьи не признавали очевидные нарушения Основного закона. Более того: сами решения КС не пользуются авторитетом. По данным очередного отчета об исполнении решений КС в 2010–2016 гг., за это время власти проигнорировали 33 из 124 постановлений, признавших нормы законов не соответствующими Конституции, не исправив эти нормы.

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