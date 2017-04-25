Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: От редакции: Победа антисистемы
Победа антисистемы
Итоги первого тура французских выборов — здоровая реакция на радикализацию, но не новый баланс системы
- Николай Эппле
- / Ведомости
Первый тур президентских выборов во Франции – хорошая иллюстрация здоровой реакции на кризисы жизнеспособной политической системы, даже если ответы на вызовы, спровоцировавшие всплеск популизма и усиление радикалов во всех частях спектра, еще не найдены.
Первый тур выборов, результат которого не мог с уверенностью предсказать никто, представлял собой политическую интригу. Второй тур 7 мая такой интриги будет лишен – с вероятностью, близкой к 100% (хотя политологи после последних выборов в США и брекзита боятся однозначных прогнозов), Марин Ле Пен проиграет Эммануэлю Макрону.
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