Иванов устал от кризиса

Городской средний класс устал от кризиса и надеется на сдвиги к лучшему, хотя оптимизм не всегда согласуется с объективным состоянием экономики

«Сбербанк CIB» опубликовал очередной ежеквартальный индекс потребительского доверия «Иванов», рассчитываемый на основе опроса 2300 человек, живущих в городах с населением свыше 100 000 жителей. Сводный индекс потребительского доверия в I квартале 2017 г. составил 10% (в тот же период 2016 г. было 22%) и оказался наилучшим с IV квартала 2014 г., когда начался кризис. Индекс персонального благосостояния за прошедшие 12 месяцев повысился с -29 до -18%, ожидания будущего улучшились с -1 до 7%, это также наивысшие показатели с конца 2014 г. Более оптимистично респонденты оценили и перспективы благосостояния страны. Индекс условий для крупных покупок подрос с -31 до -25%, но пока не вернулся к показателю начала кризиса (-22%).