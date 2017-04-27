Трубная победа

«Газпром» и его европейские энергетические партнеры против балтийских стран (российских недругов, видимо) и экологического евросознания – в первом раунде закончилась энергетическим успехом. Схема, в которой Royal Dutch Shell, Engie, Uniper, OMV и Wintershall не входят в капитал «Северного потока – 2», а кредитуют проект, формально не противоречит Третьему энергетическому пакету ЕС, так что строить вроде как можно.

Ну да, еще у «Газпрома» впереди не менее серьезная задача: получить согласие на строительство от стран, окружающих Балтийское море (недругов, видимо), но им придется действовать опять-таки по формальным основаниям, так что шансы, мне представляется, очень даже есть.

Тут вот какое стоило бы сделать замечание: мы со своей российской территории привыкли, особенно в последнее, санкционное, время относиться к Европе как к чему-то монолитному или по крайней мере единому – а это далеко не так. И если вглядеться в партнеров «Газпрома» по «Северному потоку – 2», то можно увидеть те же газпромы, разве что размером поменьше. Они такие же нефтегазовые монстры – неповоротливые, а точнее сказать, с гигантской инерцией. Конечно, в их структуре находится всякое такое передовое, зеленая энергетика и прочее ар-энд-ди, но по существу им, должно быть, как и «Газпрому», привычно и чрезвычайно удобно получать по толстой трубе газ и распределять его по потребителям. Всегда так делали – чего ж менять-то? Тем более дешево!

«Газпром» вон заработал 1 трлн руб. чистой прибыли за прошлый год, предполагают аналитики, – и как в таких условиях думать о переменах в бизнес-модели?

Рискну предположить, что, как и в очень многих современных бизнес-ситуациях, с таким отношением к действительности можно проспать какой-то важный поворот. Как это произошло, например, с Nokia: пока она привычно делала телефоны и безоговорочно лидировала, другие компании сделали смартфоны.

Конечно, я прежде всего про сланцевый газ и про сжиженный. Некоторое время назад «Газпром», помнится, с юмором относился к теме сланцевого газа, теперь, кажется, смеяться не над чем. Технологии очень даже не стоят на месте, быстро дешевеет и цена добычи, и стоимость регазификации.

Но и не только с газом происходят перемены. Одновременно быстро развивается альтернативная энергетика, а еще довольно сильно растет энергоэффективность и промышленного производства, и жилищно-коммунального хозяйства. Постепенно традиционные энергоносители перестанут быть нужны в нынешних количествах, и это уже не футурологические бредни, а почти общее место.

Куда при наступлении этого самого будущего применять новые трубопроводные мощности, которых и сейчас, кажется, с избытком?

А теперь полная фантастика, чисто для драматургии. В каком-то нескором будущем, когда газ в Европе будет почти совсем не нужен, «Северный поток – 2», а заодно и «Северный поток – 1» очень даже пригодятся. Сверхподешевевший сланцевый газ пойдет по этой трубе реверсом – в Россию, где к тому моменту стоимость добычи существенно вырастет.