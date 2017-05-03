От редакции
Статья опубликована в № 4314 от 03.05.2017 под заголовком: От редакции: Минимум затрат

На МРОТ можно будет формально прожить

Поднятие МРОТ до прожиточного минимума не позволит снизить бедность

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума выглядит эффектным предвыборным жестом, который не потребует серьезных затрат. Оно незначительно поднимет доходы работников с низким заработком, не позволит существенно сократить бедность, зато может увеличить издержки малого бизнеса и повысить безработицу в депрессивных регионах.

Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития разработать до 20 мая проект закона о повышении МРОТа на 39,5% – с нынешних 7500 руб. до прожиточного минимума для трудоспособного населения (10 466 руб.). Спустя 15 лет после принятия Трудового кодекса правительство решило выполнить положение его 133-й статьи о том, что зарплата не может быть ниже прожиточного минимума.

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